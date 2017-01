Hückeswagen: Mit 85 noch in der Apotheke, jetzt ist Ilse Pohl gestorben

Immer tipptop gekleidet, geschminkt, die Haare gestylt und die Fingernägel lackiert - so kannten viele Hückeswagener Ilse Pohl. Und zudem als Apothekerin der Schloss-Apotheke von der Peterstraße. Am Montag ist die quirlige und redegewandte Hückeswagenerin im Alter von 94 Jahren gestorben.

Ilse Pohl hatte nie einen Gedanken daran verschwendet, mit 65 in den Ruhestand zu gehen. Noch als 85-Jährige stand sie hinter der Theke der Schloss-Apotheke. Erst als diese am Silvestertag 2007 geschlossen wurde, hatte sie endgültig ihr Arbeitsleben beendet.

Während ihres Studiums in Bonn hatte sich Ilse Pohl den zu dieser Zeit wohl begehrtesten Junggesellen - wie sie einmal in einem Gespräch mit unserer Redaktion sagte - "geschnappt". Noch bevor sie ihr Staatsexamen in Pharmazie ablegte, heiratete sie den Apotheker Adolf Pohl, Leiter einer Anstaltsapotheke in Andernach. Der damalige Hückeswagener Stadtdirektor Hans Hochstein, Lieblingsonkel von Ilse Pohl, riet dem jungen Paar, in der Schloss-Stadt eine Apotheke zu eröffnen. Er vermittelte den Pohls die Räume im Haus Peterstraße 26, wo sie im Januar 1958 die nach der Hirsch-Apotheke zweite Apotheke der Stadt eröffneten.

Bereits heute, Donnerstag, wird Ilse Pohl beerdigt. Die Trauerfeier beginnt um 14 Uhr in der Friedhofskapelle.

(büba)