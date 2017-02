Hückeswagen: Musikunterricht für Behinderte

Das neue Angebot der Musikschule kommt bei den Bewohnern von Haus Drei Birken sehr gut an. Fortan kommt Musikpädagogin Stephanie Winter alle zwei Wochen zum Musizieren in die Einrichtung am Hambüchener Weg. Von Wolfgang Weitzdörfer

Es geht hoch her im Haus Drei Birken: Am Samstagnachmittag hat sich Stephanie Winter, Musikpädagogin und Lehrerin an der Musikschule, im Mehrzweckraum im Untergeschoss der Wohnstätte für Menschen mit Behinderung mit 13 Bewohnerinnen und Bewohnern zum ersten gemeinsamen Musikunterricht getroffen. Dabei wird gesungen, geklatscht und sich bewegt - die Menschen mit Handicap freuen sich sichtlich und haben großen Spaß an der Musik.

Stephanie Winter hat Schellenkränze, Klangstäbe und andere Orff-Instrumente verteilt und gibt die Kommandos: "Jetzt schneller!" Auf diese Aufforderung der Musikpädagogin spielen ihre 13 Schüler einen schnelleren Rhythmus.

Dann sammelt die Dozentin die Instrumente wieder ein. "Jetzt singen wir gemeinsam das Lied von den zwei kleinen Wölfen", sagt sie und erntet damit Begeisterung. Das Lied ist zum Mitmachen und Bewegen ausgelegt. Da werden die Pfotenbewegungen der Wölfe nachgemacht und munter in die Hände geklatscht, wenn die Tiere im Lied zu tanzen beginnen.

"Mach doch mit!", ruft eine Bewohnerin erfreut in Richtung von Einrichtungsleiterin Nilay Chakmakoglu, die sogleich ins Klatschen einsteigt. "Und stopp!", ruft Stephanie Winter dann, dazu streckt sie ihre Handflächen nach vorne. "Das ist das Signal, dass wir alle eine Pause machen", erläutert sie. Schon bald strecken auch die Bewohner ihre Hände nach vorne, es kehrt schnell Stille ein. So sieht wohl konzentriertes Mitmachen aus.

Das Angebot der Musikschule löst ein bestehendes Musikangebot im Haus Drei Birken ab. "Stephanie Winter ist Musikpädagogin, sie hat natürlich einen ganz anderen Zugang zu unseren Bewohnern", sagt Nilay Chakmakoglu. Die Leiterin von Haus Drei Birken freut sich sehr, dass der Musikunterricht am Samstagnachmittag so gut ankommt: "Wir haben vor zwei Wochen einen Schnupperkursus veranstaltet. Da hat sich schon abgezeichnet, dass großes Interesse besteht", berichtet sie. Jetzt seien auch Bewohner mit dabei, die zuvor nicht beim Musikangebot mitgemacht hatten. "Die Herangehensweise mit Aktivierung und Aufgaben ist Spaß und Forderung zugleich", betont Nilay Chakmakoglu.

Auch Musikschulleiter Eckhard Richelshagen freut sich: "Das Thema ,Musik mit Gehandicapten' ist überfällig, es ist ein wichtiges Thema." Die Vernetzung mit anderen Bereichen der Stadt sei das große Thema des Jahres 2017 für die Musikschule, sagt Richelshagen und ergänzt: "Da kam bei uns die Idee auf, ob wir nicht mit dem Haus Drei Birken eine Kooperation eingehen könnten. Interessanterweise ist Frau Chakmakoglu unabhängig davon auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir nicht einen Musikpädagogen im Team hätten, der so ein Angebot übernehmen könnte."

Das Angebot wird nun alle 14 Tage am Samstagnachmittag stattfinden: "Unter der Woche am Abend sind unsere Bewohner zu erledigt von der Arbeit, das Wochenende bietet sich da einfach besser an", sagt die Leiterin. Zudem würden viele Bewohnerinnen und Bewohner im Zwei-Wochen-Rhythmus übers Wochenende nach Hause fahren. Geplant sind für die Zukunft kleine Auftritte der Musikunterrichtsgruppe auch bei Veranstaltungen wie dem Sommerfest oder anderen Feiern.

Quelle: RP