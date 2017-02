Hückeswagen: Muss Schul-Planung jetzt bei Null beginnen?

Es war ein bisschen so, als hätte der Blitz eingeschlagen, als in der vorigen Sitzung des Schulausschusses eine erste Kostenschätzung für die Zusammenführung von Real- und Hauptschule an der Weststraße genannt wurde: Von 20 Millionen Euro, ermittelt vom Planungsbüro Zacharias, war da die Rede. Von Brigitte Neuschäfer

Die Stadtverwaltung war zuvor von "nur" zwölf Millionen Euro ausgegangen und hatte diese Summe auch der Haushaltsplanung für die kommenden Jahre zugrundegelegt (die BM berichtete).

"Nach dem Schulausschuss haben wir angesichts der neuen Zahlen alle Schnappatmung bekommen", sagte nun, wenige Tage später, SPD-Fraktionschef Hans-Jürgen Grasemann bei der Haushaltsberatung im Haupt- und Finanzausschuss. "20 Millionen - das müssen wir kippen und uns neu orientieren."

FDP-Fraktionschef Jörg von Polheim, der das Thema als Erster im Haupt- und Finanzausschuss aufgriff, wurde noch deutlicher: "20 Millionen nur für Haupt- und Realschule können wir uns definitiv nicht leisten. Ich gehe deshalb davon aus, dass unsere gesamte bisherige Schulplanung tot ist." Politik und Verwaltung müssten wieder bei Null beginnen. Die FDP dürfte dies nicht unbedingt bedauern, denn sie hatte diese Planung von Anfang an abgelehnt.

In die gleiche Kerbe wie von Polheim schlug nun auch Michael Wolter als Vorsitzender der UWG-Fraktion. Wenn in der Haushaltsplanung weiterhin zwölf Millionen für Haupt-und Realschule angesetzt würden, obwohl bereits feststehe, dass diese Investition um mindestens acht Millionen Euro teurer werde, habe der Haushaltsplan mit der Realität nichts mehr zu tun, sagte er. Die UWG sehe in den zwölf Millionen weiterhin "die absolute Obergrenze, über die hinaus nichts geht", betonte Wolter. Deshalb sei der Punkt gekommen, an dem sich Politik und Verwaltung Zeit nehmen sollten für neue Untersuchungen zu den Schulstandorten der Zukunft.

Sollte das mehrheitlich so gesehen werden, ist an einen Beginn des Schul-Erweiterungsbaus an der Weststraße im Herbst 2018 nicht mehr zu denken. In der Folge hieße das auch, dass über die Zukunft der Löwen-Grundschule von Grund auf neu nachgedacht werden muss. Sie soll nach Mehrheitsbeschluss des Stadtrates eigentlich in einigen Jahren ins Gebäude der Realschule an der oberen Kölner Straße umziehen. Das ist erst möglich, wenn die Realschule ausgezogen ist an einen neuen Standort - ob nun an der Weststraße oder irgendwo anders im Stadtgebiet. Erst danach könnte das heutige Realschul-Gebäude für die Grundschule umgebaut und eingerichtet werden.

Quelle: RP