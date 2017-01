Hückeswagen: Nachhilfelehrer verzweifelt gesucht

Die Nachfrage nach Lernförderung hat in Hückeswagen zugenommen. Nicht zuletzt aufgrund der jungen Flüchtlinge. Doch der Schulsozialarbeiterin Katja Hüttenschmidt sind die Nachhilfelehrer abhandengekommen. Sie braucht dringend neue. Von Stephan Büllesbach

Dass Nachhilfe erfolgreich sein kann, zeigen zwei Beispiele, die Katja Hüttenschmidt anführt. So wurde eine Hauptschülerin durch die Lernförderung derart fit gemacht, dass sie es auf die Realschule schaffte. Und eine Schülerin der Löwen-Grundschule packte, nachdem ihre Lehrerin die Schulsozialarbeiterin um Hilfe gebeten hatte, dank der anschließenden Nachhilfe die Qualifikation für die Real- statt nur für die Hauptschule.

Es sind auch solche Erfolgsnachrichten, die immer mehr Eltern aufhören lassen und die dann für ihre Kinder mit Hilfe der Diplom-Sozialpädagogin einen Antrag auf Lernförderung stellen. "Das spricht sich bei ihnen herum, deshalb ist die Nachfrage größer geworden", hat Katja Hüttenschmidt festgestellt. Dazu kommen die Lehrer auf die 46-Jährige zu, weil ihre Schüler Nachhilfe benötigen. Vor allem in Deutsch brauchen viele Flüchtlingskinder zusätzliche Hilfe, aber auch Mathematik und Englisch stehen ganz oben auf der Liste. Danach folgen die naturwissenschaftlichen Fächer.

Der Antrag auf Förderung ist nur mit dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) vereinbar. Entsprechend können ihn nur Eltern stellen, die Unterstützung vom Sozialamt beziehungsweise vom Jobcenter erhalten. Von denen werden die Nachhilfelehrer auch honoriert. "Die Lernförderung ist nicht ehrenamtlich, sondern wird - je nach Qualifikation und Alter - bezahlt", erläutert Katja Hüttenschmidt. Ein 16-jähriger Schüler, der Nachhilfe gibt, bekommt also weniger als beispielsweise ein Lehrer. Die Schulsozialarbeiterin hat sich einen Pool von 20 Nachhilfelehrern aufgebaut, wovon die Hälfte inzwischen abgesprungen ist. Einige haben ihr Studium aufgenommen, Schüler müssen nun aufgrund des längeren Unterrichts die Zeit nutzen, selbst zu lernen.

Zwar sind einige neue dazugekommen, aber mindestens 20 bräuchte sie schon. Bei ihrer Suche ist sie an den Wipperfürther Gymnasien vorstellig geworden, ebenso bei den Kirchengemeinden in der Schloss-Stadt, an der Realschule und im Jugendzentrum. Doch zumeist handelte sie sich Absagen ein.

So haben die Lehrer, etwa wegen der Unterrichtsvorbereitung, keine Zeit. Oder sie sind ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe aktiv. Manchmal passen auch die zeitlichen Vorgaben von Schüler und Nachhilfelehrer nicht.

Wer Lernförderung erteilen möchte, kann sich mit der Schulsozialarbeiterin in Verbindung setzen. 17,5 Stunden in der Woche arbeitet sie an vier Schulen. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt bei der Beratung zu Leistungen nach dem BuT des Bundes und bei der Unterstützung von Eltern, die diese Leistungen beantragen möchten. Es geht dabei um Angebote zur Lernförderung, die Finanzierung von Klassenfahrten und andere Dinge, die es Mädchen und Jungen aus Familien mit geringem Einkommen ermöglichen sollen, gleiche Bildungschancen zu nutzen wie Mitschüler wohlhabender Eltern. Aber auch bei Konflikten im Schulalltag wird die Sozialpädagogin in Hückeswagen aktiv. Dabei setzt sie auf die Zusammenarbeit mit Lehrern, Eltern, Jobcenter und anderen Behörden. Auch Hausbesuche in den Familien hat die Diplom-Sozialarbeiterin im Programm.

Ihre Stelle ist bis Ende des Jahres befristet. Ob das Angebot weitergeführt wird, ist unklar. Katja Hüttenschmidt ist sich aber sicher: "In Hückeswagen ist Schulsozialarbeit absolut notwendig."

