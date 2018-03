später lesen Hückeswagen Nebenstelle des STVA bleibt heute geschlossen 2018-03-07T17:47+0100 2018-03-08T00:00+0100

Wer heute, Donnerstag, Erledigungen in der Nebenstelle des Straßenverkehrsamtes (STVA) in Hückeswagen tätigen wollte, hat Pech. Denn wegen krankheitsbedingter Ausfälle öffnet die Nebenstelle an der Alte Ladestraße 1 heute den ganzen Tag nicht.