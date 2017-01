Hückeswagen: Neuer Bauhof-Chef will bessere Grünpflege

Die Zeit der Einarbeitung ist (fast) vorbei, seit drei Monaten leitet Magnus Bernhardt den gemeinsamen Bauhof von Hückeswagen und Wipperfürth. Der 25-Jährige ist vom Team gut aufgenommen worden und versucht, Kosten zu senken. Von Stephan Büllesbach

Feucht und zugleich warm war der Sommer 2016 - beste Bedingungen für eine üppige Vegetation. Was schön in Gärten und auf Wiesen ist, ist am Straßenrand oder auf öffentlichen Flächen häufig ein Ärgernis. So gab es auch im vorigen Jahr immer wieder Kritik aus der Einwohnerschaft, aber auch aus der Politik, dass viele Flächen in der Schloss-Stadt ungepflegt aussehen. Das ist kein spezifisches Hückeswagener Problem, auch so mancher Wipperfürther klagte über ähnliche Zustände in der Hansestadt.

Die Verantwortlichen in den Rathäusern verweisen regelmäßig auf die personelle Situation des Bauhofs: Die Mitarbeiter könnten die Pflege angesichts der vegetationsfördernden Witterung nicht intensivieren. Wer mehr Grünpflege wolle, müsse mehr Personal für den Bauhof in Kauf nehmen. Was letztlich Steuererhöhungen zur Folge hätte.

An der Natur kann auch Magnus Bernhardt nichts ändern. Wohl aber an der Arbeitsweise. Dem 25-Jährigen, der aus der grünen Branche kommt, liegt die Grünunterhaltung sehr am Herzen. Das bestätigt er im Gespräch mit unserer Redaktion. "Bei der Grünflächenpflege könnten wir vielleicht mal die Strukturen der Kolonnen ändern", sagt er. Zudem würden in Wipperfürth die Rasenflächen gemulcht, was auch kostengünstiger wäre. Der neue Leiter will sich auch den Mähplan anschauen, will herausfinden, ob er eventuell verbessert werden kann.

Bernhardt gibt aber zu bedenken, dass das Gebiet, das der gemeinsame Bauhof zu betreuen habe, sehr groß sei. Zudem sei es schwierig, bei der entsprechenden Witterung immer sofort wieder Rasen zu mähen und Unkraut zu entfernen: "Da kommt eine Woche Regenwetter dazwischen, und schon wächst wieder alles von vorne."

Obwohl mit 25 Jahren noch jung und damit jünger als der Großteil seiner Mitarbeiter, sei seine Zeit im Bauhof gut angelaufen. "Ich werde hier sehr gut unterstützt", versichert Bernhardt, der die Nachfolge von Guido Hochhardt angetreten hatte. Der war Anfang 2016 zum Landesbetrieb Straßen NRW gewechselt. Von Hückeswagener Seite steht ihm Thomas Schneppel zur Seite - der kümmert sich vorrangig um den Straßenbau, während das Hauptaugenmerk seines Wipperfürther Kollegen Andreas Wohlert auf der Grünflächenpflege liegt.

Noch aber hat sich nicht alles eingespielt, muss Bernhardt beispielsweise noch viel mit den Kollegen herausfahren. So will er sich anschauen, wie gearbeitet wird und wie die Geräte eingesetzt werden. "Da kann ich dann vielleicht Prozesse optimieren, um Kosten einzusparen", sagt er. Etwa, in dem andere, effizientere Maschinen angeschafft werden.

Probleme bereitet ihm seiner Aussage zufolge noch die Verwaltungssprache: "Das ist etwas anderes als in der freien Wirtschaft, aus der ich komme", sagt er lächelnd. Einen ersten Erfolg hat er aber bereits zu Buche stehen: Das Material für den Straßenbau hat er für 2017 günstiger einkaufen können - "wir beziehen den Asphalt jetzt aus einem Werk in Remscheid". Das bedeute deutlich kürzere Anfahrtswege.

Genau unter die Lupe nehmen wird sich der neue Bauhof-Leiter als Nächstes den Maschinenpark. "Der ist zum Teil sehr alt, und wir haben hohe Stillstandskosten." Da er jemand sei, der gemeinsam Lösungen finden wolle, lege er großen Wert auf die Meinung der Mitarbeiter: "Die müssen schließlich täglich mit den Maschinen arbeiten." Demnächst wird Bernhardt sich noch mit den Verantwortlichen aus den beiden Rathäusern zusammensetzen. Dann soll geklärt werden, was erneuert werden muss oder sollte.

