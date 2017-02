Hückeswagen: Noch Wohnraum-Reserven für Flüchtlinge

Die Zahl der Asylsuchenden, die von der Stadt betreut werden, ist weiter zurückgegangen. Von Brigitte Neuschäfer

Im Vergleich zum Jahr 2015, als wöchentlich neue Flüchtlinge ins Oberbergische kamen und häufig innerhalb von Stunden auch in der Schloss-Stadt untergebracht und versorgt werden mussten, ist die Situation inzwischen deutlich entspannter. Aktuell leben noch 156 Asylbewerber in Hückeswagen, die von der Stadt betreut werden. Der vorhandene Wohnraum reiche derzeit aus, dafür habe die Stadt frühzeitig Vorsorge getroffen. Es gebe auch noch Raum-Reserven: Das berichtete Michael Kirch, der zuständige Fachbereichsleiter innerhalb der Stadtverwaltung, jetzt im Sozialausschuss.

Die meisten Menschen, die als Asylbewerber in der Schloss-Stadt leben, kommen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak. Unter ihnen sind 51 alleinstehende Männer, die in den städtischen Unterkünften in Scheideweg und an der Ewald-Gnau-Straße (wo lange Zeit das Stadtarchiv eingerichtet war) untergebracht sind. Nur zwei Frauen sind alleine nach Hückeswagen gekommen. Für die Flüchtlingsfamilien mit Kindern hat die Stadt Wohnungen anmieten können.

Asylbewerber, die der Stadt im laufenden Jahr zugewiesen werden, können in den Wohncontainern an der Schlossfabrik und im früheren Bêché-Firmengebäude an der Peterstraße untergebracht werden. Der ehemalige Bürotrakt wurde dafür schon im vorigen Jahr von der Stadt angemietet und als Unterkunft hergerichtet. Bislang finden dort aber nur Sprachkurse für Asylbewerber statt, noch ist keines der Zimmer bezogen.

Für die Betreuung der Flüchtlinge ist zum 1. August bereits der Sozialarbeiter Mario Moritz von der Stadt angestellt worden. Er verstehe sich als "Anlaufstelle bei allen Probemlagen", sagte er jetzt im Sozialausschuss. Sein Motto für die Arbeit sei dabei "Fördern und Fordern". Vor allem gehe es darum, zwei Kompetenzen zu vermitteln: das Erlernen der deutschen Sprache und die Vermittlung in Arbeit, auch zur Struktur des Tages.

Moritz hilft den Asylbewerbern zudem im Alltag, etwa beim Ausfüllen von Dokumenten und Formularen. Dabei unterstützen ihn viele Menschen, die sich in der Stadt ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe einsetzen. "Wir haben in Hückeswagen eine sehr gute Struktur an ehrenamtlicher Arbeit", unterstrich Moritz im Ausschuss.

Geld bekommen die Ehrenamtlichen nicht für ihre Arbeit mit den Flüchtlingen. "Aber sie sind über die Stadt wenigstens unfallversichert, wenn sie sich für das Allgemeinwohl einsetzen", teilte Michael Kirch mit.

Quelle: RP