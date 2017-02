später lesen Hückeswagen Notruf von Behinderten-WC landet nicht bei der Leitstelle FOTO: büba FOTO: büba Teilen

2017-02-05T16:02+0100 2017-02-06T00:00+0100

Die öffentliche Behinderten-Toilette im Neubau am Etapler Platz ist jetzt problemlos benutzbar. Das teilte Dieter Klewinghaus als Leiter des Regionalen Gebäudemanagements in der Sitzung des Sozialausschusses mit. Das WC werde regelmäßig gereinigt, notwendige Materialien wie ein Seifenspender und Papierhandtücher seien inzwischen vorhanden. Der noch fehlende Abfallbehälter sowie Kleiderhaken würden in Kürze montiert.