Hückeswagen: Nur noch zwei statt drei "Stadtvillen"

Noch ein weiteres Mal abgespeckt wurde das Bauprojekt auf dem Gelände des ehemaligen "Schlosshotels" im Bereich Bach- und Bahnhofstraße. Die Siegener Runkel Unternehmensgruppe will nur noch zwei Mehrfamilienhäuser bauen. Von Stephan Büllesbach und Brigitte Neuschäfer

Was herrschte im Sommer 2012 für ein Entsetzen in Teilen der Bürgerschaft und der Politik: Als "zu kantig" und "nicht den bergischen Gegebenheiten angepasst" erschienen die Gebäude einigen Politikern, die der Hückeswagener Investor Jürgen Hartmann für sein Projekt "Wohnen am Schloss" geplant hatte. Kritik, teils massivster Art, kam auch von Hückeswagenern, die fortan von "Klötzen" sprachen. Hartmann hatte 2011 das ehemalige "Schlosshotel" an der Bachstraße, in dem zuletzt die Diskothek "Holzwurm" untergebracht war, gekauft. Im April 2012 wurde das 1936/37 erbaute Gebäude abgerissen. Seitdem liegt die Fläche brach.

Der ursprüngliche Investor hatte nach der harschen Kritik die drei Gebäude zwar abgespeckt. Es fand sich aber niemand, mit dem er zusammen das Projekt vermarkten konnte. Im Juni dieses Jahres dann die Kehrtwende: Das Siegener Unternehmen Runkel will das Grundstück von Hartmann kaufen und darauf sein Projekt "Stadtvillen am Schloss" umsetzen.

Dort soll es nun zügig vorangehen, wenn auch weitere und vor allem gravierende Änderungen der Pläne vorgesehen sind: "Statt drei Häusern mit insgesamt 30 Wohneinheiten sind nun 23 in zwei Häusern vorgesehen", teilt Immobilien-Projektentwickler Marc Alexander Runkel mit. Und: "Anstelle der Tiefgarage soll nun eine attraktive Carportanlage mit Grünbedachung errichtet werden."

Hintergrund der Änderung der Pläne ist: "Nach umfangreichen Bodenuntersuchungen auf dem Grundstück war klar geworden, dass die Planung noch mal stärker an diese Gegebenheiten angepasst werden musste." Im neuen Konzept sei die Baumasse deutlich reduziert worden.

Die Vorabstimmung mit den zuständigen Behörden sei sehr positiv verlaufen. Parallel habe die KSK-Immobilien, der Immobilienmakler der Kreissparkasse Köln, weiter intensive Gespräche mit den bisherigen und neuen Interessenten geführt. "Das Interesse am Projekt ist trotz des Wettbewerbs unverändert sehr hoch." Zurückzuführen sei das sowohl auf die Qualität des Entwurfs, "als auch auf die einzigartige, konkurrenzlos gute und sonnige Lage des Grundstücks im zentralen Innenstadtbereich, die mit Blick auf das Schloss unschlagbare Standortvorteile bietet".

Nachdem die Umplanungen nun abgeschlossen sind, werden die vertrieblichen Aktivitäten wieder voll aufgenommen werden, versichert Runkel. Damit soll die Anzahl der verbindlichen Kaufzusagen gesteigert werden. "Natürlich spüren wir auch eine gewisse Zurückhaltung vor dem Hintergrund der wechselhaften Projekthistorie in den vorigen Jahren", sagt der Projektentwickler. "Dem wollen wir hiermit entschieden und zielorientiert begegnen, wobei wir voller Elan und Vorfreude auf einen für alle Beteiligten erfolgreichen Projektverlauf sind."

Die Stadtverwaltung zeigt sich derweil weiterhin zuversichtlich, dass im nächsten Jahr die Bagger auf dem Gelände des früheren Schlosshotels an der Bach- und Bahnhofstraße anrollen und das Bauprojekt "Stadtvillen am Schloss" dann endlich in Angriff genommen wird. Das sagte Bauamtsleiter Andreas Schröder in der letzten Ratssitzung des Jahres. Die Stadt hat großes Interesse daran, dass das Grundstück unmittelbar am Zentrum, das seit fast fünf Jahren brach liegt, bald bebaut wird. Denn aus Sicht der Verwaltung fehlt es trotz einiger Neubauten im Umfeld weiterhin vor allem an kleineren Wohnungen in der Innenstadt.

