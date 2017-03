Hückeswagen: Osterfeuer müssen wieder angemeldet werden

Vor sechs Jahren brannte es am Osterwochenende lichterloh in Hückeswagen. Es gab wohl kaum eine Ortschaft oder Siedlung, wo kein Osterfeuer entfacht worden waren. Gleich 138 dieser Brauchtumsfeuer waren 2011 bei der Stadt angemeldet worden - zu viele, weswegen die Stadt die Brauchtumsfeuerverordnung verschärfte.

Stephan Büllesbach (büba) ist Redakteur in Hückeswagen.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

2011 gab es Ortschaften mit acht Häusern und sechs Feuern - da war eine Kontrolle nicht mehr möglich gewesen, so dass die Stadt sich für einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand seitens der Antragsteller entschloss. Das hat deutlich abgeschreckt: 2016 wurden nur noch knapp 40 Feuer angemeldet. In den Jahren mit der hohen Anzahl an Osterfeuern hatten die Verantwortlichen bei der Stadt den Eindruck, dass allerlei Gartenabfälle preisgünstig entsorgt worden waren.

Bis zum 31. März müssen die Feuer beim Ordnungsamt angemeldet werden. Dabei sind einige Regeln zu beachten: Neben der schriftlichen Anmeldung, umfassenden Angaben zum Veranstalter, zum Feuer selbst und zu den mindestens zwei Aufsichtspersonen muss es sich um eine öffentliche, frei zugängliche Veranstaltung handeln, zu der Vereine oder Nachbarschaften einladen. Auf der Internetseite der Stadt, www.hueckeswagen.de, steht das Formular, das sich Veranstalter herunterladen und ausfüllen können. Wer kein Internet hat, kann es im Bürgerbüro ausfüllen. Wichtig ist ein Lageplan, der auch als Handskizze eingereicht werden darf. Die Stadtverwaltung verweist vor allem auf die Sicherheitsabstände, die bei einem Osterfeuer eingehalten werden müssen, um Menschen, Gebäude oder Waldgebiete nicht zu gefährden. Auch darf das Holz mit Blick auf Wildtiere, die die Holzstapel gerne als Unterschlupf nutzen, erst zwei Tage vor dem Abbrennen aufgestapelt werden und ist noch einmal umzuschichten. Verbrannt werden darf nur unbehandeltes Holz; Schränke oder anderes Sperrholz ist tabu.

Wer gegen die Auflagen verstößt, muss mit einem Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit mit Kosten von bis zu 5000 Euro rechnen. Roland Kissau kündigt zudem für das Osterwochenende, 15./16. April, intensive Kontrollen der Stadt an.

(büba)