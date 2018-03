später lesen Hückeswagen Parkplätze gesperrt wegen Trödelmarkt FOTO: hdö (Archiv) FOTO: hdö (Archiv) 2018-03-22T17:59+0100 2018-03-23T00:00+0100

Die Parkplätze an der Alten Ladestraße - am Aldi-Markt und hinter dem Bürgerbüro - sind am Wochenende von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 21 Uhr, gesperrt. Der Grund ist der erste Trödelmarkt des Jahres, zu dem das Gummersbacher "Team 3" für kommenden Sonntag, 25. März, einlädt.

