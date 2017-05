später lesen Hückeswagen Partys an der Bever und im Brunsbachtal 2017-04-28T17:51+0200 2017-04-29T00:00+0200

Wer in den Mai tanzen möchte, kann das morgen, Sonntag, am "Beverblick" tun. Vor der Gaststätte in Großberghausen wird zunächst gegen 17 Uhr ein Maibaum aufgestellt. Ab 19 Uhr werden die Gäste dann in das beheizte Festzelt eingelassen; der Eintritt ist kostenfrei. DJ Floryan legt zum Tanzen und Mitsingen auf, und es gibt Steaks und Würstchen vom Grill. Auch Gäste aus der Stadt sind dazu willkommen.

