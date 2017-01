Hückeswagen: Peter-Alexander-Musical wird nachgeholt

Im November vorigen Jahres war die Enttäuschung groß: Das "Heile Welt"-Musical mit der Musik von Peter Alexander wurde abgesagt. Aus tourneetechnischen Gründen werde die Show verschoben, hieß es damals seitens der Veranstalter. "Bei der Veranstaltung handelt es sich um eine deutschlandweite Tour", sagte Katja Wildensee von Reset Production aus Gera. "Daher kommt es leider manchmal vor, dass in der Planung der geplante Termin oder Ort funktioniert, aber er logistisch dann doch nicht umsetzbar ist."

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Alle Peter-Alexander-Fans können dem 18. April entgegenfiebern: Mit viel Schwung, Musik und Komik wird in den Biergarten des Gasthofes "Weißes Rössl" geladen. Wie Peter Alexander im gleichnamigen Filmklassiker von 1960, wirbt bei "Servus Peter" der sympathische Oberkellner Peter um das Herz der Wirtin Mariandl. Entertainer Peter Grimberg übernimmt die Hauptrolle, unterstützt wird er unter anderem von Horst Freckmann als "Heinz Erhardt".

Am 30. Juni vorigen Jahres hätte Peter Alexander seinen 90. Geburtstag gefeiert; über seinen Tod hinaus bleiben die Melodien des österreichischen Sängers bei Anhängern unvergessen. Fans können sich in die Zeit der großen Stars entführen lassen und die Musik von Peter Alexander sowie die Hits der 50er- und 60er-Jahre neu erleben. Lieder wie "Ich zähle täglich meine Sorgen" oder "Ich will keine Schokolade" werden in die Handlung des Musicals eingebunden und machen den Abend zu einem Augen- und Ohrenschmaus.

Tickets für die Show im Forum der Montanusschule sind ab 37,90 Euro im Service-Büro und TUI-Reisecenter Wittig in Remscheid erhältlich oder können versandkostenfrei auf www.servuspetermusical.de bestellt werden. Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren zahlen zehn Euro, Gruppen ab zehn Euro fünf euro je Ticket weniger. Ticketkäufer, die ihre Karten bereits für November gekauft haben und weitergehende Fragen haben, können sich per E-Mail an kundenservice@resetproduction.de an die Veranstaltungsagentur wenden.

Quelle: RP