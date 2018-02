später lesen Hückeswagen Politik stimmt im Rat ab über den Haushalt für 2018 FOTO: Büllesbach FOTO: Büllesbach 2018-02-26T18:12+0100 2018-02-27T00:00+0100

Spektakulär war die Sondersitzung des Rates am 15. Februar als der Bürgerentscheid in Sachen "Schul-Tausch" auf den Weg gebracht wurde. Nicht weniger wichtig dürfte es in dieser Woche in der regulären Ratssitzung zugehen.

