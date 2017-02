später lesen Hückeswagen Prellballer des TV Winterhagen sind Rheinische Meister FOTO: Köthe FOTO: Köthe 2017-02-24T17:57+0100 2017-02-25T00:00+0100

Doppelten Grund zur Freude haben die Prellballer des TV Winterhagen. Bei den Rheinischen Meisterschaften in Essen holten sowohl das Damen-Team als auch die Herren 40 den Titel. Bei den Damen setzte sich die Bundesliga-Mannschaft mit Lea Liesen, Nina Mörch, Susanne und Christina Köthe ebenso überzeugend durch wie das Herren-Team mit Ulrich Sandt, Thomas Mörch und Michael Köthe, das nun bei den Regionalmeisterschaften am 18. März in Siegen-Eiserfeld das Ticket für die Deutschen Meisterschaften lösen will.