Hückeswagen: Programm für die Wanderwoche steht

Die Tourismusbeauftragte Heike Rösner konnte beruhigt ins neue Jahr rutschen. Das Programm für die Wanderwoche im Mai hatte sie zu großen Teilen bereits Ende Dezember festgezurrt. 2016 beteiligten sich 225 Wanderer. Von Joachim Rüttgen

Die Bergische Wanderwoche, die kreisweit jedes Jahr hunderte Interessierte auf die Beine und in die Natur bringt, stößt besonders in Hückeswagen auf großes Interesse. Die Schloss-Stadt bietet meist die größte Anzahl an Veranstaltungen. Das soll auch in diesem Jahr vom 25. Mai bis 5. Juni so sein. Deshalb rührt Heike Rösner, die Tourismusbeauftragte der Stadt, schon seit Monaten die Werbetrommel und organisiert das Programm. Mit großem Erfolg. "Denn wir haben schon jetzt für jeden Tag eine Wanderung geplant", berichtet sie. Das Grundgerüst sei schon sehr stabil, jetzt müssten nur noch einige Detailfragen geklärt werden.

Über den riesigen Erfolg der Wanderwoche in Hückeswagen freut sich Heike Rösner sehr, vor allem auf die ersten Treffen mit den mittlerweile an die 20 Wanderführer aus Vereinen, Gruppen und Organisationen. "ATV und TBH sind natürlich feste Säulen, die seit Jahren dabei sind und den Erfolg der Woche garantieren", sagt sie.

Beim Wandern Kontakte knüpfen

Aber sie begrüße immer mal wieder auch ein paar neue Wanderführer, die mit ganz anderen Ideen die Vielfältigkeit der Wanderwoche vergrößern. "Ich spreche Menschen in Vereinen auch gezielt an, wenn ich glaube, dass ich für sie ein passendes Angebot habe", sagt Heike Rösner. Bei Interesse werde das Thema dann gemeinsam besprochen und weiter entwickelt.

Heike Rösner appelliert an alle Gruppen in Vereinen, sich zu melden, wenn sie einfach mal ihr Angebot vorstellen wollen und das gerne in Kombination mit der Wanderwoche tun dürfen. "Wir wollen mit dem Programm der Bergischen Wanderwoche Menschen zusammenführen, damit sie neue Kontakte knüpfen können", sagt die Organisatorin.

Ein bisschen hake es bei den Gastronomen, denn oft lägen deren Betriebe nicht am Bergischen Panoramasteig, der bei der Wanderwoche aber unbedingt ins Programm einbezogen werden muss. "Zu mindestens 50 Prozent müssen wir uns auf diesem Weg bewegen, liegen die Betriebe aber nicht in der Nähe, bekomme ich die Gastronomen auch nicht mit ins Boot", bedauert Heike Rösner.

Auf jeden Fall startet die Bergische Wanderwoche am Donnerstag, 25. Mai (Christi Himmelfahrt) mit einer Eröffnungs-Sternwanderung, was ein besonderer Wunsch der Wanderführer war. Im weiteren Programm werden sich klassische Wanderungen finden, Touren rund um alte Spiele, eine Kräuter-to-go-Wanderung, eine Fotowanderung und eine Wanderung mit Hunden.

"An Panoramwanderer richtet sich eine anspruchsvollere Tour, die mehr als 15 Kilometer umfasst", sagt Heike Rösner. Die Vereine Bergische Zeitgeschichte (BZG) und Bergischer Geschichtsverein (BGV) werden ihre Wanderungen wieder in der Hückeswagener Innenstadt anbieten. "Und für die Kolpinggruppe 'Junge Alte' steht die Geselligkeit und nicht die sportliche Ambition im Vordergrund", sagt Heike Rösner.

Neu im Angebot ist dieses Jahr Walking. Weitere Ideen sind nach Angaben der Tourismusbeauftragten noch in der Planung, da gehe es vor allem um sportlich-aktive Dinge, Faszientraining oder ein meditatives Angebot. Wen Heike Rösner vermisst, das sind die jungen Wanderer im Alter zwischen etwa 20 und 40 Jahre. "Geo-Caching hatten wir schon mal im Angebot, aber die Kolping-Jugend will etwas anderes machen", sagt Heike Rösner.

Sie hofft auch 2017 wieder auf einige Gäste aus der näheren Umgebung, die an den Wanderungen teilnehmen. So könnten sich Besucher der Bever-Talsperre gerne der einen oder anderen Wanderung im Zuge der Bergischen Wanderwoche anschließen.

Im vergangenen Jahr hatten sich 225 Wanderbegeisterte an den verschiedenen Touren in Hückeswagen beteiligt. Für sie alle soll es auch in diesem Jahr wieder eigene Flyer mit allen Angeboten der Bergischen Wanderwoche in der Schloss-Stadt geben. "Ich hoffe da jetzt mal ganz fest auf die Unterstützung der bewährten Sponsoren", sagt Heike Rösner.

