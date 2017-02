Hückeswagen: Rewe-Umbau ist vier Monate im Rückstand

Wäre alles ganz normal gelaufen, wie es ursprünglich einmal geplant war, wäre der Rewe-Markt schon im Herbst 2015 komplett umgebaut gewesen. Aber eigentlich hätte im Sommer auch schon die Neugestaltung des Etapler Platzes abgeschlossen sein. Weil sich jedoch die Genehmigung des Bauantrags für den Neubau auf dem ehemaligen Raiffeisenmarkt-Gelände und damit auch der Baubeginn immer weiter verzögert hatten, ging's auch im damaligen Kaufpark der Rewe-Gruppe nicht voran. Und die Umgestaltung des Etapler Platzes wurde im Frühjahr 2016 um ein Jahr verschoben.

Doch auch die weiteren Planungen sahen ein deutlich früheres Umbau-Ende des Rewe-Markts vor, der schon Ende November, und damit rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft, neu eröffnen sollte. Nun ist laut Bezirksleiter Manuel Fassbach als neuer Eröffnungstermin der 25. März ins Auge gefasst. "Wir liegen aber schon wieder ein paar Tage hinter den Plänen zurück", sagt Investor Martin Schommer im Gespräch mit unserer Redaktion. Daher könnte es auch erst der 1. April werden, bis der Supermarkt vollständig runderneuert ist. Dann aber soll's das tatsächlich mit den Bauarbeiten gewesen sein, verspricht er. Somit würde der Rewe-Markt vier Monate später neueröffnen als vorgesehen. Als Gründe für die Verzögerung nennt Fassbach "Schwierigkeiten mit der Tiefgarage" sowie der Wintereinbruch im Januar. Schommer bestätigt das. So musste das Bauloch mit Erde verfüllt werden, doch es gab kein geeignetes Material, weil die zur Verfügung stehende Erde gefroren war. Auch war es deutlich zu kalt für die Betonarbeiten an der Außenhülle.

Immerhin ist der Aufzug, mit dem später einmal die Kunden von der Tiefgarage unter dem Rewe-Markt in dessen Eingangsbereich fahren können, fertig. Gebaut wird noch an dem Hausleiter-Büro direkt daneben im ehemaligen Eingangsbereich. Fertig ist bereits seit Wochen der neue Eingang, der auf die rechte Seite des Gebäudes verlegt wurde. Auch der Bäcker Kamps und die Obsttheke in diesem Bereich sind fertig. Die Kassen befinden sich zwar schon in ihrer zukünftigen Zone, werden nach Beendigung der Umbauarbeiten aber noch etwas auseinandergezogen. Gebaut wird noch am linken Marktbereich, dem ehemaligen Zeitschriftenladen Beeh und dem alten Kassenbereich - dort kommen die Tiefkühltruhen hin - parallel zum Parkplatz.

Als Erstes war im vorigen Jahr die Metzgerei im hinteren Teil des Supermarkts fertiggestellt und in Betrieb genommen worden. Wenn einmal alles fertig ist, ist der Rewe-Markt um 300 auf rund 1600 Quadratmeter Verkaufsfläche gewachsen. "Wir wollen auf jeden Fall das Ostergeschäft im neuen Laden mitnehmen", betont der Bezirksleiter.

Nach Fertigstellung aller Arbeiten am Rewe-Markt verschwindet auch die Baustelle samt Lager auf den Parkplätzen davor. Allerdings werden die Autofahrer ihre Wagen dort nicht allzu lange abstellen können, denn am Montag nach den Osterferien, 24. April, soll mit der Umgestaltung des Etapler Platzes begonnen werden. Das bestätigt Hardy Dresbach vom Wiehler Planungsbüro Donner + Marenbach. Und er verspricht: "Wir sind vor dem Schützenfest Ende Juli fertig." Und ergänzt lachend: "Wir müssen!"

