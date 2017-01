Hückeswagen: Schäden beseitigen im Brandhaus

Ein Großteil der Wohnungen auf der linken Seite des Hauses Gerhart-Hauptmann-Straße 2 ist nach dem Brand von Neujahr noch immer unbewohnbar. Nach den Sanierungsarbeiten im Keller werden nun die Versorgungsleitungen instandgesetzt. Von Heike Karsten

Siegfried Heinrich hatte Glück im Unglück: Weder er selbst noch seine Wohnungseinrichtung haben bei dem Hausbrand an Neujahr Schaden genommen. Dennoch wohnt der 65-Jährige noch immer bei einer guten Bekannten, die ihn aufgenommen hat. "Meine Wohnung ist derzeit unbewohnbar, da die Versorgungsleitungen wie Frisch- und Abwasser defekt sind", berichtet der Mieter. 18 Wohnungen hat das Haus, 22 Bewohner mussten aufgrund des Brands evakuiert werden. Sechs waren mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen.

Seit vier Jahren wohnt der Hückeswagener im ersten Obergeschoss - genau über dem Kellerraum, in dem es durch einen Silvesterböller an Neujahr gebrannt hatte. Zum Unglückszeitpunkt war Heinrich nicht zu Hause. "Meine Bekannte und ich waren Neujahr zum Kaffee in Lüttringhausen eingeladen, als mich ein Bekannter auf dem Handy anrief und sagte, dass es im Haus brennt", erinnert sich der Pensionär. Als er am Unglücksort eintraf, war das Haus von der Polizei beschlagnahmt und ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften im Einsatz. Erst am nächsten Tag habe er die Wohnung wieder betreten dürfen.

Aus dem verrußten Keller konnte er seine Werkzeuge und das wertvolle E-Bike retten. "Die Keller waren von der Feuerwehr alle aufgebrochen, die Kellertür nach außen gab es nicht mehr. Jeder hätte sich an den Sachen bedienen können", sagt Heinrich. Das Rad wird er vom Fachmann überprüfen und reinigen lassen. Die Werkzeuge sind durch den Ruß aufwendig zu säubern und eigentlich ein Fall für die Mülltonne. "Ich hätte sie aber nicht im Keller aufbewahrt, wenn ich nicht daran hängen würde", betont er.

Zurzeit gebe es viel Lauferei zwischen der Wohnung und der vorübergehenden Bleibe. "Ich schaue alle drei Tage nach der Post oder hole Dokumente für meine Arbeit als Ortsgruppenleiter des Blauen Kreuzes. Außerdem muss ich mich um die Versicherungen kümmern", erzählt Heinrich. Ob ihm ein Ausgleich für den nicht nutzbaren Telefonanschluss oder den Mietausfall zusteht, weiß er nicht. "Die Stadt ist mir schon einmal in vielen Dingen entgegengekommen, als es vor eineinhalb Jahren einen Wasserbruch im Haus gab", berichtet der 65-Jährige. Damals musste er für drei Monaten die Wohnung verlassen. Momentan fehlen ihm die Infos, wann er sie wieder beziehen kann. Heinrich: "Mich hält keiner auf dem Laufenden, auch wenn es mir auf eine Woche nicht ankommt. Das ist alles sehr zeit- und nervenaufreibend."

Eine konkrete Antwort auf die Frage kann auch Rainer Frauendorf vom Bauamt der Stadt nicht geben. "Das ist sehr schwer zu sagen. Die Arbeiten sind aber so weit vorangeschritten, dass die Techniker mit der Instandsetzung der Strom-, Telefon- und Wasser- und Entwässerungsleitungen beginnen können", sagt er. Durch die Brandhitze hätten sich Rohre verzogen, Stutzen wären verschmort. Besonders betroffen seien die Außenwohnungen, die direkt über dem Brandherd liegen.

Der Keller wurde komplett saniert, die Holzverschläge abgerissen und die Wände neu gestrichen. "Wenn die Technik im Keller fertig ist, geht es hoch in die Wohnungen", sagt Frauendorf. Die Rauchbelastung sei in den ersten Wochen nach dem Brand so enorm gewesen, dass die Arbeiter Atemmasken tragen mussten. "Das kratzt richtig im Hals", berichtet er. Immerhin wurde niemand bei dem Brand verletzt. "Wäre die Hitze noch größer gewesen und hätte die Scheiben zum Platzen gebracht, dann hätte man das Haus fast abreißen können", beschreibt Frauendorf das Szenario.

Heinrich hofft darauf, dass bald wieder Normalität in sein Leben zurückkehrt. Ein drittes Mal möchte er seine Wohnung unfreiwillig nicht wieder verlassen müssen.

Quelle: RP