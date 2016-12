Hückeswagen: Schiedsleute für fünf Jahre gewählt

Hans-Jürgen Grasemann ist seit vielen Jahren ehrenamtlich als Schiedsmann in Hückeswagen tätig. Der Stadtrat wählte den SPD-Fraktionsvorsitzenden nun erneut für die Dauer von fünf Jahren in dieses Amt. Ebenfalls einstimmig gewählt wurde seine Stellvertreterin, Susanne Liedholz. Sie löst Heike Cosler ab, die seit 2011 im Amt war, für eine Wiederwahl aber nicht zur Verfügung stand.

Schiedspersonen sind zuständig für die außergerichtliche Streitschlichtung zum Beispiel bei Nachbarschaftsstreitigkeiten oder Ehrverletzungen, also Beleidigungen. Erstattet in solchen Fällen ein Betroffener Strafanzeige, ermittelt die Staatsanwaltschaft nur, wenn sie ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung sieht. Ist das nicht der Fall, verweist sie den Bürger, der die Strafanzeige gestellt hat, auf den Privatklageweg.

Dann sind die Schiedspersonen die erste Anlaufstelle, um den Konflikt zu schlichten. Vom Stadtrat gewählt und vom zuständigen Amtsgericht bestätigt werden sie für eine Amtszeit von fünf Jahren. Für Hückeswagen ist das Amtsgericht in Wipperfürth zuständig. Die ehrenamtlich tätigen Schiedspersonen sind überwiegend keine Juristen.

(bn)