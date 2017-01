Am Freitag (13. Januar 2017) hat es in Radevormwald ordentlich geschneit. Am Anstieg nach Kammerforsterhöhe staute sich der Verkehr bei Grünental, weil sich zwei belgische Lkw festgefahren hatten. Andere Sattelzüge blieben sicherheitshalber stehen.

Am Freitag (13. Januar 2017) hat es in Radevormwald ordentlich geschneit. Am Anstieg nach Kammerforsterhöhe staute sich der Verkehr bei Grünental, weil sich zwei belgische Lkw festgefahren hatten. Andere Sattelzüge blieben sicherheitshalber stehen. weniger