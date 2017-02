Hückeswagen: Schnibbeln für den guten Zweck

Seit mehreren Jahrzehnten sind die Obst- und Kartoffelfrauen im Johannesstift im Einsatz. Die Ehrenamtlerinnen hoffen auf Nachwuchs, damit diese Tradition nicht endet. Von Heike Karsten

Zaghaft stecken Erika Konrad und Christel Burghoff die Köpfe durch die Tür, hinter der ein Bewohner des Altenzentrums Johannesstift wohnt. "Möchten Sie ein Schälchen Obst?", fragt Erika Konrad und fügt hinzu: "Sagen Sie jetzt nicht nein, sonst bin ich traurig." Der Mann stimmt zu und nimmt mit einem Lächeln den vitaminreichen Snack entgegen.

Jeden Dienstag sind die Obstfrauen im Johannesstift im Einsatz. Etwa acht Frauen, allesamt selbst schon im Rentenalter, schälen und zerkleinern auf den einzelnen Stationen Äpfel, Mandarinen, Bananen oder Kiwi und verteilen sie erst auf Glasschälchen und später auf die Zimmer der Bewohner. Elisabeth Kunz hat dazu einen kleinen Spickzettel angefertigt. Darauf steht jeder Bewohner der Station mit seinen Vorlieben in Sachen Obst. "Manche mögen keine Äpfel und andere nur Bananen", sagt die 79-Jährige. Für Senioren mit Schluckstörungen wird der Obstsalat püriert.

Wie lange es die Obstfrauen im Johannesstift schon gibt, kann keiner so genau zurückverfolgen. Heimleiter Matthias Rath meint, dass es dieses zusätzliche Angebot schon zu Zeiten gegeben habe, als das Altenzentrum noch ein Krankenhaus war. Seit Mai 1981 ist das Johannesstift ein Seniorenheim.

An Vitaminmangel leiden die Bewohner zwar nicht, dennoch wird das Angebot gerne angenommen. "Ich finde es schön, was die Obstfrauen machen", sagt Alltagsbegleiterin Ute-Andrea Winter, die an diesem Vormittag Apfelkuchen mit den Bewohnern backt. Täglich gäbe es vom Haus geballte Vitaminpower in Form von trinkbaren Smoothies. "Die mögen auch die Obstmuffel", sagt Winter.

Nach dem Verteilen der Obstteller auf den Stationen treffen sich die Obstfrauen im Haus am Park, wo noch einmal eine große Schüssel Obst geschnitten wird. Das Schälen und Kleinschneiden geht den Frauen gut von der Hand. "Wir haben ja alle Hausfrauenerfahrung", betonen sie vergnügt. Ebenso fit mit dem "Flükschen" sind die Kartoffelfrauen. Sie helfen freitags in der Großküche, wenn Fisch mit Pellkartoffeln, große Schüsseln Kartoffelsalat oder frische Reibekuchen auf dem Essensplan stehen.

Die Ehrenamtlerinnen möchte diese Tradition nicht sterben lassen. "Wir brauchen aber dringend Nachwuchs, denn wir sind teilweise älter als die Bewohner", merkt Christel Burghoff (80) an. Fit sind sie dennoch, wie Christine Weghenkel, die sich vor drei Jahren den Obstfrauen angeschlossen hat. Jeden Dienstmorgen werden die Frauen mit dem Heim-Bus von zu Hause abgeholt und nach getaner Arbeit auch wieder zurückgebracht. "Ich gehe aber nachher immer zu Fuß nach Hause bis nach Wiehagen", sagt die 79-Jährige.

Auch Waltraud Rohderi sprüht mit ihren 85 Jahren noch vor Temperament und Tatendrang und möchte diese Aufgabe nicht missen. "Erst waren die Kinder aus dem Haus, dann die Enkel, und der Hund ist auch schon so alt wie ich und will nicht mehr laufen. Also was soll ich sonst tun?", fragt sie lachend. Und die Bewohner freuen sich über jeden Besuch, zumal beim Verteilen der Obstschalen auch immer noch Zeit für ein kleines Schwätzchen bleibt.

Quelle: RP