Hückeswagen: Schon 1231 Anträge auf Briefwahl

Der Landtag wird zwar erst in acht Tagen neu gewählt, doch schon etwas mehr als zehn Prozent der Hückeswagener haben ihre Kreuzchen gemacht oder werden das in Kürze tun. Denn bis gestern Mittag wurden beim Wahlamt der Stadt im Bürgerbüro, Bahnhofsplatz 14, 1231 Anträge auf Briefwahl gestellt.

Insgesamt sind am Sonntag, 14. Mai, etwa 12.000 Hückeswagener sind zur Landtagswahl aufgerufen - wählen dürfen alle, die das 18. Lebensjahr vollendet und die deutsche Staatsangehörigkeit haben.

Die Wahlbenachrichtigungskarten hat die Stadtverwaltung inzwischen herausgeschickt und sollten in den Briefkasten gelegen haben. Wer noch keine bekommen hat, kann sich mit Ursula Thiel oder Jana Scheithauer vom Wahlamt in Verbindung setzen.

Briefwahl beantragen kann, wer etwa aus Urlaubs- oder anderen privaten Gründen am 14. Mai nicht in seinem Wahllokal abstimmen kann oder will. Dafür muss er den Antrag auf der Rückseite der Wahlkarte ausfüllen, unterschreiben und entweder ans Wahlamt abschicken oder dort abgeben. Wer will, kann auch direkt im Raum 1.09 des Bürgerbüros wählen. Die Unterlagen werden auf Wunsch aber auch nach Hause gesandt.

Möglich ist es auch, den Antrag per Internet zu verschicken. So ist auf der linken Seite der Stadtseite www.hueckeswagen.de ein Link zur Landtagswahl eingestellt ("Wahl 2017"). Wer darauf klickt, erhält den Antrag, der wie die Wahlkarte aufgebaut ist. "Der Antrag kann am Computer ausgefüllt und an uns geschickt werden", versichert Ursula Thiel.

(büba)