Hückeswagen: Schulranzentreff hat hohen Stellenwert

Die Messe für Schulanfänger im Kultur-Haus Zach hat sich etabliert und herumgesprochen: Sie lockt auch viele Besucher aus umliegenden und weiter entfernten Städten nach Hückeswagen. Geschätzt werden die gute Beratung und der Service. Von Heike Karsten

Zum zwölften Mal hatten sich am Samstag örtliche Händler und Dienstleiter unter der Regie der Raiffeisenbank zusammengeschlossen, um Eltern und deren Kinder, die ab dem Sommer in die Schule gehen werden, zu beraten. Das Konzept geht auf, wie der große Andrang im Kultur-Haus Zach zeigte. Schon vor der Öffnung um 10 Uhr warteten aufgeregte Kinder, begleitet durch Eltern, Geschwister und Großeltern, auf Einlass. Auf zwei Etagen erwarteten sie viele kostenfreie Probier- und Mitmach-Angebote, Gewinnspiele, Informationen - und natürlich eine riesige Auswahl an Tornistern. Spiel- und Lederwarenhändler Uwe Heinhaus hatte dazu 250 Ranzen geordert und mit ins Kultur-Haus gebracht, damit die zukünftigen i-Dötzchen ihren Wunschtornister auch gleich mit nach Hause nehmen konnten.

Der fünfjährige Jeffrey hatte sein Wunschmodell gerade einmal nach einer Viertelstunde gefunden, und Mutter Melanie Bredefeldt machte ein Handyfoto für den Papa. "Wir haben uns vorher schon Gedanken gemacht und wussten, was wir wollten", sagte die Hückeswagenerin. Die kostenfrei angebotenen Hör- und Sehtests nutzten Mutter und Sohn nicht. "Wir waren ja vor Kurzem erst bei der Schuluntersuchung", begründete sie.

Auch Mia (5) trug stolz ihren neuen Ranzen auf dem Rücken. "Wir sind sehr nett beraten worden und haben mit dem ,Ergobag' das perfekte Modell gefunden", sagte Mutter Sarah Lavalle zufrieden.

Zufrieden zeigte sich auch Uwe Heinhaus, trotz oder gerade wegen des großen Andrangs. "Es ist noch mehr los als in den vergangenen Jahren. Der Schulranzentreff hat sich herumgesprochen und etabliert", betonte der Händler. Sein Dank richtete sich an alle Mitstreiter, die aus der fünfstündigen Veranstaltung ein Erlebnistag machten. "Ein Einzelner als Ausrichter hätte keine Chance", unterstrich Heinhaus. "Das geht nur gemeinsam im Kollektiv. Das ist etwas, das Hückeswagen auszeichnet."

Viele Besucher hatten längere Anfahrtswege in Kauf genommen, wie die Familie Tweer aus Halver. "Bei uns in der Umgebung gibt es so etwas nicht", sagte Raphaela Tweer und fügte hinzu: "Hier nehmen sich die Leute viel Zeit, und die Beratung ist richtig gut. In zwei Jahren kommen wir wieder."

"Informieren, testen, kaufen" lautete das Motto des Schulranzen-Treffs - und das alles auf "neutralem Boden" und ohne Kaufverpflichtung. Durch dieses Konzept würde den Kunden die Schwellenangst genommen, zeigte sich Heinhaus im Vorfeld der Messe überzeugt. So bot das Schuhhaus Albus Kinder-Markenschuhe einschließlich einer Längen- und Weitenmessung der Füße an. Bei Kinder- und Jugendmode "Bubble's" gab es Jeanshosen und Markenshirts für Kinder zum halben Preis.

Der Hörtest am Stand von Hörgeräte Mücher erfüllte aufgrund der Umgebungslautstärke nicht ganz seinen Zweck, wurde aber von Kindern und Erwachsenen genutzt. Auch das schnelle Augenscreening von Optiker Bernd Lammert kam gut an. Nur selten blieben heutzutage Sehfehler bei Kindern unentdeckt, sagte er. "Die Eltern haben einen großen Teil der Verantwortung selbst übernommen."

Frank Jeschke, auch als Clown "Oh Larry" bekannt, machte für seinen neuen Ballonladen Werbung und fertigte Schlüsselanhänger mit persönlichem Foto. Am Stand der Barmer kam das Agility-Board zum Einsatz, bei dem Beweglichkeit und Koordination gefragt waren. Das Jugendzentrum war mit Bastelangeboten vor Ort und warb für die große Kinderdorf-Aktion. Nur die Trinkwasserbar der BEW blieb trocken, da der Kompressor ausgefallen war. Dennoch nutzten die Besucher die vielfältigen Angebote des Schulranzen-Treffs. Am glücklichsten dabei waren die Kinder, die mit ihren neuen Ranzen einen weiteren Schritt in die Welt der "Großen" gesetzt haben.

