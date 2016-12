Hückeswagen: Sechs Millionen für neue Feuerwache

Trotz Haushaltssicherungskonzept wird die Stadtverwaltung in den kommenden Jahren viel Geld in verschiedenen Bereichen investieren. Dazu zählen der Umbau der Montanusschule und der Bau einer neuen Feuerwehr-Hauptwache. Von Stephan Büllesbach

Es ist eine Herkulesaufgabe für die Stadt, doch Bürgermeister Dietmar Persian und sein Team wollen sie stemmen. Mehrere Millionen Euro werden ab kommenden Jahr ausgegeben, um wichtige Infrastrukturprojekte anzuschieben und letztlich zu verwirklichen. Dabei hat die Stadt die Reduzierung des Haushaltsdefizits und den -ausgleich im Jahr 2024 weiterhin im Blick.

SCHULEN Die größte Investition ist für diesen Bereich vorgesehen. Maximal zwölf Millionen Euro - so viel, wie ein Neubau auf der grünen Wiese kosten würde - sollen zur Sanierung und Erweiterung der Gebäude der Montanusschule an der Weststraße ausgegeben werden. Denn Ziel ist es weiterhin, dort in ein paar Jahren die Real- und Hauptschule zusammenzuführen. "Dabei wollen wir beide Schulen mit ihrem unterschiedlichen Profil und ihrer unterschiedlichen Prägung auf einem hohen Niveau erhalten", betonte Persian in seiner Haushaltsrede.

Vorgesehen sind insgesamt vier Züge der Sekundarstufe I mit eigenständigen Schulleitungen und Verwaltungsbereichen. Gemeinsam nutzen sollen Real- und Hauptschüler den Ganztagsbereich, die Mensa, Turnhalle und Forum. Erste Konzepte hat die Verwaltung erstellt; diese will sie im Januar der Politik im Schulausschuss vorstellen.

Das Land unterstützt den Schulbereich bis 2020 mit dem Förderprogramm "Gute Schule NRW". Dabei handelt es sich um Kredite der NRWBank, für die das Land den Schuldendienst übernimmt. Hückeswagen kann auf insgesamt etwa 920.000 Euro zugreifen.

BRANDWACHE Sechs Millionen Euro will die Stadt für eine neue Hauptwache ausgeben, da die derzeitige an der Bachstraße längst nicht mehr den gesetzlichen und technischen Anforderungen entspricht. Die Verwaltung hat in diesem Jahr verschiedene Standorte im Stadtgebiet geprüft und wird die Alternativen in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vorstellen. Die Politik muss sich dann für einen entscheiden.

Persian stellt jedoch klar: "Es gibt noch keine konkrete Planung." Entsprechend liegen auch keine verlässlichen Zahlen für diese Investition vor. Der finanzielle Aufwand hänge von ganz vielen Faktoren ab: vom Grundstück, dessen Kosten und denen der Erschließung, den detaillierten Anforderungen der Feuerwehr und den Baupreisen zum Zeitpunkt des Baus. Die Stadt tut sich daher schwer, Zahlen zu nennen. Trotzdem hat sie sechs Millionen Euro für die nächsten Jahre eingeplant. Die Mittel werden dabei so verteilt, dass nach einer etwa zweijährigen Planungsphase 2018/ 2019 mit dem Bau begonnen werden kann.

HEIMATMUSEUM 20.000 Euro könnten 2017 für einen barrierefreien Zugang zum Museumssaal ausgegeben werden. Das hatte der Haupt- und Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

STRASSENBAU Vorgesehen für nächstes Jahr sind die Verlängerung der Montanusstraße, der Ausbau des Hambüchener Wegs und der Neubau der Fußgängerbrücke an der Brückenstraße. Dafür wird die Stadt die Mittel des Kommunalinvestitionsprogramms des Bundes einsetzen.

FRIEDHOF Die Wege des Friedhofs, im Volksmund "Kämpchen" genannt, sind teilweise in schlechtem Zustand. In den kommenden zehn Jahren sollen sie nach und nach erneuert werden, wofür etwa 1,2 Millionen Euro bereit gestellt werden - also etwa 120.000 Euro pro Jahr.

Quelle: RP