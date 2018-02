Hückeswagen: Seniorin ist verärgert über die Ersatzhaltestelle

Wenn's nach Ingrid Winkel ging, könnte der Wochenmarkt donnerstags von der Bahnhofstraße ruhig wieder im Goethetal oder auf der Islandstraße stattfinden. Dort, wo er schon seit fast sieben beziehungsweise 13 Jahren nicht mehr aufgebaut wird. Denn die Anwohnerin von der Kaiserhöhe mag zum einen nicht bis zur Ersatzbushaltestelle an der Peterstraße laufen, zum anderen gebe es dort weder eine Unterstell- noch eine Sitzgelegenheit.

"Ich bin über 80 und muss mit dem Bus zu Fachärzten in Wipperfürth oder Remscheid", sagt sie am Bürgermonitor unserer Redaktion. Daher sei es für sie donnerstags besonders schwerlich, wenn sie den weiteren Weg bis zur Peterstraße gehen müsste. Am besten findet sie es, die Haltestelle bliebe auch an diesem Vormittag an der Bahnhofstraße, und der Wochenmarkt würde verlegt.

Diesem Wunsch wird die Stadtverwaltung vorerst aber nicht nachkommen, wie Bürgermeister Dietmar Persian durchblicken ließ. "Ich kann die Dame durchaus verstehen", sagt er. "Aber die Ersatzhaltestelle an der Peterstraße ist nur an einem halben Tag in der Woche eingerichtet." Zudem sei er überzeugt, dass die (für den Verkehr gesperrte) Bahnhofstraße aktuell der richtige Platz für den Wochenmarkt sei. "Er wird dort gut angenommen und verbindet den Etapler Platz mit der Islandstraße", betont Persian.

Langfristig könnte sich allerdings durchaus etwas ändern, soll doch auch einmal der Bahnhofsplatz neugestaltet werden. Mittel für die Planungen zum Integrierten Handlungskonzept hat die Stadtverwaltung in den Haushalt für dieses Jahr eingestellt. "Wir haben aber gerade erst den Etapler Platz erneuert, da wird es erstmal keine größeren Umbauarbeiten geben", stellt der Bürgermeister klar. Allein schon wegen der Händler in diesem Bereich.

(büba)