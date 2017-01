Hückeswagen: Solidarität mit Magna-Mitarbeitern

Ihre Solidarität mit den Beschäftigten des Hückeswagener Magna-Werks bekundete jetzt die oberbergische SPD-Bundestagsabgeordnete Michaela Engelmeier. Der Standort von Magna Powertrain im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg mit etwa 260 Mitarbeitern und die Entwicklung an der Industriestraße mit etwa 50 Mitarbeitern soll spätestens Ende 2018 geschlossen werden. Gewerkschaft und Mitarbeiter kämpfen aber um den Erhalt des ihrer Ansicht nach profitablen Standorts.

Zusammen mit Bürgermeister Dietmar Persian, dem Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Horst Fink, der SPD-Landtagskandidatin Regina Billstein sowie Gewerkschaftern hörte sich Michaela Engelmeier die Sorgen der Magna-Beschäftigten an. "Unser erklärtes Ziel ist der Erhalt des Standorts und somit so lange wie möglich für Beschäftigung zu sorgen", sagte Betriebsratsvorsitzender Thomas van Eimeren. In einer Pressemitteilung des Büros der Bundestagsabgeordneten heißt es: "Viele Punkte für die Standortsicherung werfen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Waagschale. Zum Beispiel Optimierung der Wertschöpfungskette, Kostenreduzierung, Einführung neuer Produkte und Verzicht auf Lohnerhöhungen." Manche Anregung hätte der Arbeitgeber in seinen Überlegungen bereits aufgegriffen. So sei die für den 31. März 2018 geplante Werksschließung zunächst auf Ende 2018 verschoben worden.

"Dies wäre der vierte Sozialplan innerhalb der letzten 20 Jahre", berichtete Maik Brodehl vom Betriebsrat. "Wir waren mal über 500 Mitarbeiter und sollen nun, nachdem die Mannschaft jahrelang an der Optimierung der Abläufe gearbeitet hat und die Früchte ernten könnte, final zum Schafott geführt werden." Eine Schließung des Werks sei für alle unvorstellbar.

(büba)