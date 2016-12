Monika Winter Und Ina Matuschzik: Sommerbob-Event nicht gesichert

Die Stadtmarketing-Geschäftsführerinnen Monika Winter und Ina Matuschzik sprechen über die Pläne des Vereins fürs neue Jahr. Der Vorstand ist gut aufgestellt, helfende Hände sind aber immer gerne gesehen.

Wie fällt ihr Rückblick auf die Aktionen und Veranstaltungen des Stadtmarketings in diesem Jahr aus? Was ist gut angekommen, was ist verbesserungsbedürftig?

Matuschzik Wir denken, alle Veranstaltungen sind super gelaufen! WINTER Wunderbar war in diesem Jahr die Veranstaltungsreihe "Hückeswagen Live" mit Top-Bands und wunderbarem Sommerwetter. Seit zehn Jahren ist "immer freitags - immer Schlossplatz - immer live" ein fester Bestandteil des Sommers in Hückeswagen. Ebenso war die Bierbörse in Hückeswagen wieder ein Publikumsmagnet und eine rundherum gelungene Veranstaltung. Das Altstadtfest-Konzept wurde komplett überarbeitet und endlich wieder zu einem "Hückeswagener Fest"! Die zahlreichen Privattrödelstände waren großartig, lachende und gut gelaunte Aussteller und Besucher, und die Sonne lachte auch. Die "Nacht der Unternehmen" war ein Riesenerfolg dank vieler Unternehmen, die sich beteiligt haben. Unterstützt haben wir auch den "Lichterabend" der Werbegemeinschaft, bei dem wir versucht haben, möglichst viele Gastronomen mit Ständen in die Stadt zu bekommen. Dies ist sicher noch ausbaufähig, und wir würden uns wünschen, dass noch mehr Gastronomen mit tollen Ideen teilnehmen.

Beim "Hüttenzauber" gab es erstmals Kölsch-Gläser mit Hückeswagener-Schloss-Emblem. Kam diese Idee gut an?

Matuschzik Ja, diese Idee kam sehr gut an. Wir arbeiten an einer zweiten Edition für das Jahr 2017.

Die Arbeitsgruppe "Wirtschaft" hatte im September zur zweiten "Nacht der Unternehmen"eingeladen. Wird es einen regelmäßigen Rhythmus für diese Veranstaltung geben?

wINTER Die Nacht der "Unternehmen" soll auf jeden Fall regelmäßig stattfinden. Gedacht ist an einen Rhythmus alle zwei bis drei Jahre.

Wie viele Arbeitsgruppen engagieren sich im Stadtmarketing für einzelne Projekte? Konnten deren Ideen eingebracht und umgesetzt werden?

Matuschzik Wir haben viele Arbeitsgruppen, darunter auch neue. Die Gruppe "Stadtverschönerung" ist ein sehr emsiger Arbeitskreis mit vielen engagierten Bürgern. Hier ist zum Beispiel das Projekt der Mülleimer-Verschönerung entstanden und wird gerade mit Unterstützung der Hückeswagener Schulen umgesetzt. Nach wie vor ist der Weihnachtsmarkt-Arbeitskreis sehr aktiv und bemüht sich jedes Jahr um neue Ideen, damit unser "Hüttenzauber" immer attraktiv bleibt. Der Arbeitskreis "Wirtschaft" trifft sich regelmäßig und hat viele innovative Ideen.

Welche Veranstaltungen sind im nächsten Jahr oder darüber hinaus geplant?

Winter An der Planung für das Jahr 2017 arbeiten wir.

Wird es eine Wiederholung des Sommerbob-Events geben?

Winter Zum Sommerbob gibt es immer noch keine Rückmeldung des Bob-Verbands, und ohne dessen finanzielle Unterstützung ist der Sommerbob leider nicht möglich.

Ist der Vorstand gut aufgestellt - und vor allem: Gibt es genügend engagierte Mitstreiter?

Matuschzik Der Vorstand ist gut aufgestellt, und wir haben viele engagierte Mitstreiter. Allerdings können wir immer helfende Hände und Ideengeber gebrauchen.

Was wünschen Sie sich persönlich für die Initiative "Stadtmarketing" und deren Entwicklung?

Winter Wir wünschen uns für das Jahr 2017, dass alle Hückeswagener Vereine, die Verwaltung und Bürger an "einem Strang" ziehen und wir die "Marke" Hückeswagen weiter nach vorne bringen.

HEIKE KARSTEN FÜHRTE DAS GESPRÄCH.

Quelle: RP