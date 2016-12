Hückeswagen: Stadt stellt Antrag auf Warnschilder

Aus dem Frohnhauser Tal ziehen die Wildschweine hoch in Richtung Buchholz und wechseln dort über die viel befahrene B 483. Auch Rehe überqueren auf alten Wechseln die Bundesstraße zwischen Herweg und Reinsbach. Auf die dadurch entstehenden Verkehrsgefahren hatte die CDU in der November-Ratssitzung hingewiesen (die BM berichtete).

Die Stadt hat daraufhin die Inititiative ergriffen. "Wir haben heute den Antrag an die Straßenverkehrsbehörde geschickt, Warnschilder, die Kraftfahrer auf den Wildwechsel hinweisen, an der B 483 oberhalb von Reinsbach aufzustellen": Das berichtete Michael Kirch von der Stadtverwaltung in der letzten Ratssitzung des Jahres am vorigen Freitag. Nach Vorgesprächen mit den Behörden gehe er davon aus, dass die Schilder genehmigt werden.

Denn tatsächlich sei es laut Kreispolizeibehörde in den Vorjahren verstärkt zu Wildunfällen auf der Bundesstraße gekommen. Besonders gefährlich für Autofahrer und Biker ist das Zusammentreffen auf der Straße mit Schwarzwild, weil die weiblichen Tiere mitsamt den Jungtieren in größeren Rotten unterwegs sind, die gemeinsam über die Straßen wechseln.

(bn)