Hückeswagen: Stadtgeschichte im Museum neu erleben

Die Räumlichkeiten des Heimatmuseums sind begrenzt und die Exponate nur eine erlesene Auswahl. Dennoch lässt sich viel Interessantes entdecken, was das frühere Leben in Hückeswagen und die Entwicklung lebendig werden lässt. Von Heike Karsten (Text) und Jürgen Moll (Fotos)

Dass die gute alte Zeit nicht immer so gut und rosig war, wird jedem schnell deutlich, der das Heimatmuseum besucht. Jedes Ausstellungsstück erzählt stumm seine eigene Geschichte. Wer sich darauf einlässt und sich bewusst in die Vergangenheit zurückversetzen lässt, wird in den Museumsräumen zumindest einen Teil der Stadtgeschichte neu entdecken.

Durch Führungen, die auch Museumsleiterin Maybritt Schützenmeister anbietet, erhalten die Besucher weitere Hintergrundinformation und kleine Anekdoten zusätzlich, die die Geschichte noch lebendiger werden lässt. So befindet sich gleich nach der Treppe im Vorraum eine Glasvitrine mit etwa 100 Jahre alten Schulsachen wie einer Schiefertafel mit Griffel und alten Zeugnissen. Die Ausstellungsstücke erinnern an kalte und feuchte Räume und überfüllten Klassen mit bis zu 80 Kindern, an strenge Erziehung, Gehorsam und Bestrafungen mit der Rute.

Von einer behüteten Kindheit zeugt dagegen die Spielzeugausstellung der Hückeswagener Tuchfabrikanten-Tochter Irma Schnabel. Sie zeigt Porzellanpuppen und Puppengeschirr - typisches gutbürgerliches Mädchenspielzeug. "Nach Aussage ihrer Nichte, Hella Krumm, kletterte Irma Schnabel aber lieber mit ihren Brüdern auf Bäume, statt mit Puppen zu spielen", erzählt Maybritt Schützenmeister. Eher unscheinbar steht ein dunkelbrauner Schrank im Vorraum, der erst nach dem Öffnen der rund 30 Schubladen seinen farbenprächtigen Inhalt präsentiert. Es ist die Schmetterlingssammlung des verstorbenen Wilhelm Breidenbach, Heimatforscher und Pflanzenkundler aus Lindlar. Von der unscheinbaren Motte bis zum handgroßen farbenprächtigen Riesenfalter sind hunderte Exemplare hinter Glas konserviert - zwar nicht unbedingt eine historische, aber in jedem Fall ein sehenswerte Sammlung.

Folgt man der zeitlichen Entwicklung, dann beginnt die Geschichte der Stadt im oberen Geschoss. Teile vesteinerter Urtiere zeugen von einer Zeit vor rund 350 Millionen Jahren, als Hückeswagen noch eine flache Meereslagune mit Korallenbänken war. Die Größe des ausgestellten Mammut-Backenzahns lässt erahnen, wie riesig die Elefantengattung war, die vor vielen tausend Jahren hier graste.

Auf der Empore beginnt auch die Stadtgeschichte des gräflichen Hückeswagens und die Entwicklung unter bergischer, schwarzbergischer und kurfürstlicher Herrschaft. Stadturkunden und Ablassbriefe sind als Kopien ausgestellt. "Die Originale werden in der Sparkasse aufbewahrt", berichtet die Museumsleiterin. Zurück im Erdgeschoss befinden sich ausgewählte Themen der fast 1000-jährigen Ortsgeschichte mit Einblicken in die Wohnkultur, regionalen Handwerken und vorindustriellen Produktionen. Die Exponate sind ein Mix aus Nachlässen und Schenkungen. Darunter ist die Holzwiege von Maria Zanders, 1839 in Hückeswagen als Tochter des Tuchfabrikanten-Ehepaars Julius und Charlotte Johanny geboren.

Unscheinbar aber durchaus erheiternd ist die Nachttisch-Einlage mit Fichtennadel-Duft, die im Schlafgemach üble Gerüche vermeiden sollte. Die Ausstellung im Hauptraum verfolgt die Entwicklung der Textil- und Eisenindustrie, wie auch des Handwerks im Bergischen Land. Ein Besuch im Heimatmuseum lohnt sich für jeden, der etwas über die Schloss-Stadt erfahren möchte - egal ob zugezogen oder hier geboren.

