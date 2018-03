später lesen Tourismus Drei Städte machen Werbung für das Bergische auf Messe in Bonn FOTO: Stadt Hückeswagen FOTO: Stadt Hückeswagen 2018-03-20T17:53+0100 2018-03-21T00:00+0100

Gemeinsam präsentierten sich am Sonntag Hückeswagen, Radevormwald und Wipperfürth auf der RadReisemesse in Bonn. Zu deren 20. Auflage habe sie den neuen Namen "Rad + Freizeit - Die ADFC-RadReisemesse" bekommen, berichtete gestern Torsten Kemper von der Stadtverwaltung, ziehe aber weiterhin interessierte Radfahrer aus Nah und Fern an. Trotz der eisigen Kälte warteten schon zur Eröffnung der Messe um 11 Uhr fast 100 Besucher an den Eingängen der Messehalle.