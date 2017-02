später lesen Vereinsticker Eisübung der Lebensretter auf der Bever-Talsperre Teilen

HÜCKESWAGEN (wos) Die DLRG-Ortsvereine an der Bever-Talsperre übten jetzt zusammen mit Feuerwehrleuten den Einsatz bei einem Eisunfall. Auf der zugefrorenen Talsperre wurden auf dem Eis unterschiedliche Rettungsmaterialien erprobt, teilte die Sprecherin der Radevormwalder DLRG, Petra Möhler, mit. "Die Mitglieder der Rettungsorganisationen lernten an diesem Tag, dass sie auch auf dem Eis mit einem Höchstmaß an Sicherheit für alle Rettungskräfte arbeiten müssen, damit einem Verunfallten im Notfall geholfen werden kann, aber auch die eigenen Kräfte nicht in Gefahr geraten.