Konfirmation: Feierlicher Gottesdienst in Pauluskirche

HÜCKESWAGEN (büba) Zehn Jungen und Mädchen wurden jetzt in einem feierlichen Gottesdienst in der Pauluskirche von Pfarrer Klaus-Peter Suder konfirmiert: Fion Helsberg, Matilda Hinz, Ben Niklas Kanitz, Marius Kaßeböhmner, Laureen Kirsch, Lara Mobini, Kai Murza, Jolina Schneider, Kim Alicia Schnürle und Philipp Schultes. Ein Mädchen wurde dabei auch getauft. Der Gottesdienst, den die Jugendlichen mitgestalteten, stand unter dem Motto "Du bist (k)ein großes Licht".

Der Pfarrer ging dabei auf die bedeutung der Jungen und Mädchen als "Licht in der Welt" ein. An den kommenden beiden Sonntagen folgen zwei weiterer Konfirmationen der Evangelischen Kirchengemeinde: Am 7. Mai konfirmiert Pfarrer Martin Haupt-Schott 23 Jungen und Mädchen, am 14. Mai werden 21 Jugendliche von Pfarrer Reimund Lenth konfirmiert. Beginn der Festgottesdienste ist jeweils um 10 Uhr in der Pauluskirche.

Quelle: RP