Vereinsticker: Imke Czersinski schafft's zur Westdeutschen Meisterschaft

2017-02-06T18:32+0100 2017-02-07T00:00+0100

HÜCKESWAGEN (büba) Auch wenn es im Finale nicht mehr zum ganz großen Wurf reichte, schaffte Imke Czersinski vom Judo-Club Mifune am Samstag bei den Bezirksmeisterschaften in Leverkusen mit Platz zwei doch die Qualifikation zur Westdeutschen Meisterschaft in Münster.