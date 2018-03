später lesen Vereinsticker Jäger sind bereits im Einsatz für saubere Stadt FOTO: Johannes Meier-Frankenfeld FOTO: Johannes Meier-Frankenfeld 2018-03-20T17:52+0100 2018-03-21T00:00+0100

Die Hückeswagener Jäger beteiligen sich wieder - wie seit vielen Jahren - an der Aktion "Saubere Stadt". Schon im Vorfeld der Müllsammelaktion am kommenden Samstag, 24. März, sammeln sie in dieser Woche in ihren Revieren achtlos weggeworfene Abfälle ein, die dann am Wochenende in den Containern auf dem Gelände des Bauhofs-Außenlagers in Herweg und auf dem Wanderparkplatz Mul landen werden. Mit diesem Engagement der örtlichen Jägerschaft werden nicht nur die Innenstadt-Bereiche, sondern auch die Wald- und Erholungsflächen ringsum zum Beginn des Frühlings sauberer.