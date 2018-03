später lesen Musikalisch "Joyful Gospels" probt den Konzertfall FOTO: Klintworth FOTO: Klintworth 2018-03-20T17:53+0100 2018-03-21T00:00+0100

Ein großes Ereignis wirft seine Schatten voraus: Morgen, Donnerstag, gibt der gemischte Hückeswagener Chor "Joyful Gospels" unter der Leitung von Astrid Ruckebier in der Pauluskirche ein Konzert mit der US-amerikanischen Sängerin Deborah Woodson und den "Gospelmates". Am Montagabend stand dort die Generalprobe der Sängerinnen und Sänger statt. Kurz vor Weihnachten hatte Gerd Knuth vom Gospel-Büro Köln bei dem Hückeswagener Chor angefragt, ob "Joyful Gospels" Interesse hat, an der "Black & White Gospeltour 2018" teilzunehmen. "Innerhalb kürzester Zeit musste der Veranstaltungsort gebucht werden, und es fand ein reger Mailverkehr zwischen Hückeswagen und Köln statt", berichtet Marlies Klintworth vom Vorstand des Chors.