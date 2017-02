Tierheim: Menschen gesucht für die Fellknäuel India und Brando

WERMELSKIRCHEN/HÜCKESWAGEN (büba) Im Wermelskirchener Tierheim haben sich Kater Brando und Katze India angefreundet, nun suchen die Mitarbeiter für die Beiden gemeinsam ein neues Zuhause mit Freigang.

"Brando kam von einer Futterstelle, an der er seit längerem gelebt hat", berichtet Stefanie Wieber. "Da er in keinem guten gesundheitlichen Zustand war, wurde er zu uns ins Tierheim gebracht." Dort wurde der Maine Coone wieder aufgepäppelt. Allerdings wurde bei dem Kater die sehr schmerzhafte und chronische Zahnfleischerkrankung Forl festgestellt. Wieber: "Er wurde behandelt, und es geht ihm wieder gut." Allerdings müsse man die Erkrankung im Auge behalten. Brando sei anfangs ein wenig schüchtern. "Aber wenn er Vertrauen gefasst hat, ist er sehr lieb und verschmust." India, eine Norwegische Waldkatze, wurde gefunden und ebenfalls ins Tierheim gebracht. Stefanie Wieber bezeichnet sie als "sehr schüchtern und zurückhaltend". Die Katze brauche Zeit, um Vertrauen zu fassen. Wer die beiden hübschen "Fellknäuel" kennenlernen möchte, kann sich ans Tierheim Wermelskirchen. Ascheberg 1, wenden unter Tel. 02196 5672. Geöffnet ist täglich von 11 bis 14 Uhr - auch an Sonn- und Feiertagen.

www.tierheim-wermelskirchen.de

Quelle: RP