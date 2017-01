später lesen Blickpunkt Wirtschaft Nähcafé an der Friedrichstraße hat sich inzwischen etabliert FOTO: M. Schütz FOTO: M. Schütz Teilen

2017-01-16

Die Lage mag ein wenig ungünstig sein, schließlich ist an der Friedrichstraße spätestens seit der Schließung der Hirsch-Apotheke im Sommer in Sachen Einzelhandel kaum noch etwas los. Jutta Böhl kann sich dennoch nicht beschweren: Die 54-Jährige ist mit ihrem Nähcafé, das sie vor knapp zwei Jahren in dem kleinen Ladenlokal im Haus Friedrichstraße 8 eröffnet hat, mittlerweile etabliert. "Ich bin sehr zufrieden. Es kommt jetzt zu den Öffnungszeiten immer jemand vorbei, ich bin praktisch nie alleine oder muss auf Kundschaft warten", sagt die gelernte Bekleidungsingenieurin. Das sei zwar in den Anfangstagen durchaus mal vorgekommen, heute aber nicht mehr. Hückeswagens Nähfreunde wissen eben, wo sie mit ihren Fragen und Problemen in Sachen Nähen hingehen können.