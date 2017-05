später lesen Natur & Garten Orchideen werden in Marke umgetopft 2017-05-03T18:17+0200 2017-05-04T00:00+0200

HÜCKESWAGEN (büba) Mit dem Frühjahrsbeginn kommt die Zeit, die Zimmerorchideen umzutopfen. Daran erinnert Cornelia Neuhaus von der Orchideengärtnerei in Marke. Durch das Umtopfen werde das Wachstum der Pflanze angeregt, ihre Blühfreudigkeit und Optik werden verbessert. Umtopfen sollte man spätestens alle zwei Jahre, empfiehlt die Expertin. Allen Interessierten bietet die Orchideengärtnerei in Marke für kommenden Samstag, 6. Mai, 10 bis 17 Uhr, an, ihre Pflanzen umzutopfen und zu behandeln. Die Kunden können dabei zusehen und sich Tipps etwa zur Pflanze, zum Teilen und zur Schädlingsbekämpfung zeigen lassen. Die Aktion ist kostenfrei, nur das verwendete Material wird berechnet.