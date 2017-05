später lesen Vereinsticker Sonniger Start in die Tennis-Freiluftsaison 2017-05-02T17:52+0200 2017-05-03T00:00+0200

HÜCKESWAGEN (büba) Gutes Timing bewiesen am Wochenende die beiden Hückeswagener Tennisvereine Blau-Rot und HTC 73, nutzten sie für die Eröffnung der Freiluftsaison doch den schönsten und vor allem sonnigsten Tag. So starteten die Tennisspieler am Sonntag gemeinsam auf der Tennisanlage an der Schnabelsmühle in die Außenplatzsaison.