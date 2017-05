später lesen Freizeit Stand-Up-Paddling auf Bever startet wieder 2017-05-03T18:17+0200 2017-05-04T00:00+0200

HÜCKESWAGEN (büba) Stand-Up-Paddling (SUP) funktioniert nicht nur in der Südsee etwa rund um Hawaii oder Tahiti. Auch in Deutschland ist diese Fortbewegungsmöglichkeit auf dem Wasser im Kommen - seit einem Jahr wird sie auf der Bever angeboten. Frank Noack aus Waldbröl, organisiert in der German Stand Up Paddling Association (GSUPA), bietet auf der Talsperre Kurse im Stand-Up-Paddling an. Bei gutem Wetter ist der 47-Jährige auf der Liegewiese am Campingplatz Großberghausen anzutreffen. "Einfach vorbeikommen und mich ansprechen - oder mich im Internet besuchen", rät der Oberberger, der kürzlich auf der Bever ein neues BigSup in Betrieb genommen hat. Das ist ein Surfboard, auf dem gleich mehrerer Stand-Up-Paddler stehen und paddeln können. SUP hat der 47-jährige erst vor etwa drei Jahren am Fühlinger See in Köln entdeckt und fand es anfangs ein wenig albern. Doch schnell erlag Noack der Faszination dieses Sports: "Die Sache ist so simpel, dass man einen Fußgänger in knapp anderthalb Stunden zum Wassersportler machen kann", sagte er im August im Gespräch mit unserer Redaktion. Wer's ihm gleichtun will, kann am kommenden Wochenende, 6. und 7. Mai, zur Saisoneröffnung an die Bever kommen. An beiden Tagen gibt es kostenfreie Schnupperkurse an. Wer direkt mehr lernen will, kann einen Einsteigerkursus buchen.