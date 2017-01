Märchenhaft: Wie Wünsche sich erfüllen können. . .

Dass Märchen nicht nur Kinder begeistern können, beweisen die Erfahrungen und Veranstaltungen von Carmen Drees. Die Märchenerzählerin aus Reinsbach hatte jetzt "große Kinder" zu sich nach Hause zu einem Märchenabend für Erwachsene unter dem Motto "Wie aktuell doch alte Märchen sind. . ." eingeladen. Und die konnte nicht einmal der Wintereinbruch abhalten. Es wurde still, als die Hückeswagenerin über Verwünschungen und Zauberringe erzählte. Zu einem Märchen gab es Hochzeitsmusik mit Flöte und Orgel gleich dazu.

"Die Erzählung aus China berührte viele Teilnehmer besonders, da sie der Wirklichkeit so nah kam", berichtet Carmen Drees. Hier durfte sich jemand etwas wünschen, wusste am Ende jedoch nicht, was er sich wünschen sollte, denn alles war so ansprechend - Ruhm, Geld, Liebe, Gesundheit. Diesem Gedankenkarussell erlag er schlussendlich - und ging leer aus. "So geht es uns oft selbst", bemerkte eine Zuhörerin. "Wir wünschen uns viel und sind mit dem wenigen Schönen meist nicht zufrieden."

Nach einer Pause ging's dann für die Teilnehmer munter ans Werk: Mit Leinwand, Farben und vielen Ideen entstanden eigene Wunschkreationen zum Mitnehmen.

Ganz nach dem Motto des Märchenabends bat die Gruppe dann noch um eine musikalische Zugabe. Nach knapp drei Stunden war für alle "großen Kinder" schließlich klar: "Wünsche werden erfüllt. Man muss nur wissen, was man sich wünschen will."

