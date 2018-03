später lesen Hückeswagen Streitgespräch endet mit Strafanzeigen 2018-03-21T17:42+0100 2018-03-22T00:00+0100

Am Dienstag gerieten gegen 16 Uhr zwei Fahrzeugführer in der Luisenstraße in Wermelskirchen in Streit. Zuvor war es fast zu einem Unfall zwischen einem 34 Jahre alten Nissan-Fahrer aus Wermelskirchen und einer 24-jährigen Ford-Fahrerin aus Hückeswagen an der Frohntaler Straße gekommen.