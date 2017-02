Hückeswagen: Theater um die Bürgerbüro-Treppe

Die Treppe, die von der Glashalle im GBS-Bau am Bahnhofsplatz hoch ins Bürgerbüro führt, ist unverzichtbar. Aber sie kann zur Stolperfalle werden - vor allem für Sehbehinderte. Die simple Lösung des Problems umzusetzen, scheint unerwartet kompliziert. Von Brigitte Neuschäfer

Die Treppe zum Bürgerbüro der Stadt gibt es so lange wie das Bürgerbüro im GBS-Bau selbst. Also seit 2002. Auch schon einige Jahre alt ist die Diskussion darum, wie diese viel begangene Treppe benutzerfreundlicher gemacht werden könnte. Die Frage ist eigentlich einfach zu beantworten, aber es passiert trotzdem nichts - und das nun auch schon seit längerer Zeit. Im Sozialausschuss war das am Donnerstagabend mal wieder ein Thema.

Das Problem besteht darin, dass die Treppe in einheitlichem Grau vor allem für sehbehinderte Menschen zur Stolperfalle werden kann. Und damit auch für viele ältere Besucher des Bürgerbüros, deren Sehkraft im Laufe der Jahre nachgelassen hat. Sie erkennen die einzelnen Stufen schlecht oder gar nicht, wenn sie die Treppe rauf oder wieder runter gehen. Farbig abgesetzte Markierungsstreifen an den Kanten würden helfen. Die gibt es bisher aber nur an der untersten und der obersten Stufe - und die sind auch noch Schwarz und damit schlecht vom Grau der Treppe zu unterscheiden. "Das reicht entschieden nicht aus, gebraucht wird die Markierung an allen Stufen", unterstrich Karl-Heinz Bobring, Vorsitzender des Vereins "Mittendrin - Menschen mit Behinderung in Hückeswagen", nun zum wiederholten Mal im Ausschuss.

Was technisch einfach machbar wäre, sieht der Eigentümer der Immobilie, also die GBS, jedoch als nicht notwendig an. Das hat sie der Stadtverwaltung als ihrem Mieter im Obergeschoss der Glashalle mitgeteilt, wie Dieter Klewinghaus, der Leiter des Regionalen Gebäudemanagements der Stadt, jetzt im Ausschuss berichtete. Die Wohnungsbaugenossenschaft verweise dabei auf ein Merkblatt der vom Land finanzierten "Agentur barrierefrei", wonach längere Treppen tatsächlich nur auf der ersten und der letzten Stufe markiert sein sollten. Die Markierung der Bürgerbüro-Treppe sei also mit den Richtlinien konform. Die GBS sehe, auch mit Blick auf die Kosten, folglich keinen weiteren Handlungsbedarf. Das, so meinte auch Michael Kirch als zuständiger Fachbereichsleiter im Rathaus, müsse die Stadt akzeptieren. Die Entscheidung liege bei der GBS, der die Immobilie nun einmal gehöre und nicht bei der Stadt, die die Räume nur angemietet habe.

Der Mehrheit im Ausschuss schien das alles etwas zu bürokratisch, wie in verschiedenen Wortmeldungen durchklang. Auch das Kosten-Argument überzeugte nicht. Bobring: "Das ist doch geradezu lächerlich, Unsummen können ein paar Klebestreifen zur Markierung ja nun wirklich nicht kosten." Andreas Noll (CDU) regte an, die Angelegenheit weniger bürokratisch anzugehen, sondern "auf dem kleinen Dienstweg" zu regeln, also in einem erneuten direkten Gespräch zwischen Stadtverwaltung und GBS. Klewinghaus wird nun deswegen nochmals mit Thomas Nebgen, dem Vorstand der Genossenschaft, das Gespräch suchen, so wurde am Ende vereinbart.

