Hückeswagen: Trauer um früheren SGV-Vorsitzenden Günter Rüggeberg

Am 22. Juni, dreieinhalb Wochen vor Vollendigung seines 91. Lebensjahrs, ist Günter Rüggeberg gestorben. Viele ältere Hückeswagener kennen ihn noch als Eilzusteller bei der Post, ehe er 1990 in Pension ging.

Bekannt wurde Rüggeberg jedoch vor allem als langjähriger Vorsitzender der Ende 2012 aufgelösten Ortsabteilung des Sauerländischen Gebirgsvereins (SGV), der er von 1987 bis 1999 vorstand und dessen Ehrenvorsitzender er anschließend wurde. Mehr als 40 Jahre war Rüggeberg Mitglied in dem Hückeswagener Wanderverein. Leidenschaftlich gerne spielt er Akkordeon, etwa auf dem jährlichen SGV-Sommerfest.

Die Trauerfeier für den Verstorbenen ist am kommenden Freitag, 7. Juli, 13 Uhr, in der Friedhofskapelle. Anschließend wird die Urne auf dem Friedhof Am Kamp beigesetzt.

