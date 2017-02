später lesen Hückeswagen TV Winterhagen mit zwei Gruppen für Kleinkinder 2017-02-28T17:57+0100 2017-03-01T00:00+0100

Der TV Winterhagen startet am Montag, 13. März, eine neue Spiel- und Bewegungsgruppe für Kleinkinder. "Die Freude an spielerischen Bewegungen und das Kennenlernen verschiedener Materialien und Gegenstände steht dabei immer im Vordergrund", berichtet Oberturnwartin Sabine Weiß. Die Kleinkinder sollen in ihrer motorischen und sprachlichen Entwicklung sanft und optimal unterstützt werden und dabei immer ihre eigenen Erfahrungen machen und ihre eigene Neugierde ausleben dürfen. "Es wird kein Kind gezwungen, diese Übungen zu erlernen", versichert Sabine Weiß. Laufalter bis zwei Jahre Viele Babys können schon ab dem ersten Lebensjahr laufen. Sobald sie diese Fähigkeit erlernt haben, erkunden sie ihre Umwelt noch intensiver. Das spielerische Bewegen hilft ihnen, Selbstvertrauen aufzubauen und Sicherheit im Umgang beim Gehen, Laufen und Klettern zu bekommen. Außerdem wird die Bindung zwischen Mutter und Vater und dem Kind noch intensiver, da sie gemeinsam diese Sachen machen. Auch die Eltern werden ruhiger im Umgang mit den Kletterkünsten ihrer Kinder. Von zwei bis drei Jahre Da die Kleinkinder in den ersten drei Jahren viel lernen und sehr unterschiedlich in der Weite der Entwicklung sind, gibt es zwei altersgerechte Gruppen. Auch hier wird die Bindung zwischen Mutter und Vater und dem Kleinkind intensiviert. Inzwischen trauen sich die Kinder schon mehr alleine zu. Die höheren Aufbauten zeigen ihnen: Auch das kann ich schaffen, das kann ich mir zutrauen, meine Eltern sind immer an meiner Seite. Angebote Laufalter bis zwei Jahre, montags, 8.45 bis 10.15 Uhr; Von zwei bis drei Jahre, montags, 10.30 bis 12 Uhr.