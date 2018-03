später lesen Polizeieinsatz in Oberhof Zwei Frauen aus Oberberg sterben bei Verkehrsunfall FOTO: dpa, jhe FOTO: dpa, jhe 2018-03-20T11:32+0100 2018-03-20T11:19+0100

Bei einem Verkehrsunfall in Oberhof in Thüringen sind eine Hückeswagenerin und ihre Beifahrerin aus Wipperfürth tödlich verunglückt. Die Fahrerin war am Freitag in einer Rechtskurve geradeaus gefahren und frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Von Stephan Büllesbach