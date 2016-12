Hückeswagen: Viel Geduld gefragt fürs Taxi an Silvester

Gleich zehn Fahrzeuge hat der Hückeswagener Taxiunternehmer Rainer Dickoph zum Jahreswechsel im Einsatz. Denn nach Mitternacht wird wieder ein Ansturm über die Chauffeure hereinbrechen. Reservierungen werden aber nicht angenommen. Von Stephan Büllesbach

Spätestens zwischen 1 und 3 Uhr in der Silvesternacht ist die Ruhe in der Taxi-Zentrale von Rainer Dickoph vorbei. "Denn dann wollen all diejenigen fahren, die sonst das Jahr über kein Taxi brauchen", sagt der Hückeswagener Taxiunternehmer mit einem Schmunzeln. Diese zwei Stunden nach dem Jahreswechsel sind jedes Mal die Kernzeit. Denn dann wollen viele von der Silvesterfeier nach Hause oder von dort zur nächsten Diskothek gebracht werden.

Wer jetzt meint, clever zu sein und schon einmal ein Taxi für eine bestimmte Uhrzeit reservieren will, der hat schlechte Karten. Denn: "Wir nehmen bereits seit einigen Jahren keine Vorbestellungen mehr an", sagt Dickoph. Das hat verschiedene Gründe: So hat der Taxiunternehmer in der Vergangenheit feststellen müssen, dass manche Fahrgäste, die ein Taxi für eine bestimmte Uhrzeit bestellt hatten, dann entweder schon weg waren (weil sie die Feier früher verlassen hatten) oder dann doch noch nicht abgeholt werden wollten (weil die Party netter war als zunächst gedacht). "Dann hat aber niemand daran gedacht, uns das auch mal mitzuteilen", berichtet Dickoph. Die Wagen fuhren somit umsonst raus.

Auch könnten die Witterungsbedingungen - etwa Nebel oder Eisglätte - dafür sorgen, dass die Fahrzeuge nicht rechtzeitig zum ausgemachten Termin vor der Tür stünden. Und überhaupt hatten schon kleinste Verzögerungen in der Silvesternacht dazu geführt, dass die bestellten Fahrten dann aufgelaufen waren und die Fahrgäste trotz der Reservierung warten mussten. Das gab natürlich nicht selten Ärger. Um dem von vorne herein aus dem Weg zu gehen, nimmt Dickoph keine Vorbestellungen für Silvester mehr an. Wer also zum Jahreswechsel ein Taxi braucht, sollte etwas Geduld mitbringen - und taktisches Geschick. Wer zum Beispiel weiß, dass er definitiv um 1.30 Uhr abgeholt werden will, sollte es bereits um 0.45 oder 1 Uhr versuchen. "Denn mit Wartezeiten muss man rechnen, vor allem in der Kernzeit", stellt der Taxiunternehmer klar. Unter Umständen können die bis zu einer Stunde betragen.

Insgesamt hat er in der Silvesternacht zehn Fahrzeuge im Einsatz - acht Autos und zwei Großraumtaxis. Zwei Mitarbeiter werden die Fahrten in der Zentrale koordinieren. Die Gespräche werden dann häufig länger sein als sonst - auch das lehrt Dickoph die Erfahrung. Denn mitunter ist es nicht ganz einfach, den genauen Abholort abzustimmen. Feiern die Menschen doch etwa in Hütten oder in Partyräumen mit einem Ausgang, der nicht zur Straße gelegen ist. Und manchmal kennen die Feiernden auch nicht die genaue Adresse, weil sie das erste Mal dort sind.

Den Jahreswechsel selbst können die Mitarbeiter in der Zentrale und die Taxifahrer noch miterleben und auf 2017 anstoßen, denn von etwa 23.50 bis 0.15 Uhr bleiben alle Fahrzeuge und Fahrer in der Zentrale. Doch schon direkt danach geht's mit den ersten Fahrten los, ehe es ab 1 Uhr Schlag auf Schlag geht. Die ersten Fahrzeuge können gegen 4 Uhr in die Wagenhalle rollen, weil die Nachfrage abgeebbt ist. "Die letzten Fahrer kommen so gegen 8 Uhr rein", sagt Dickoph. Meistens geht's von privaten Feiern nach Hause. Aber viele, vor allem junge Nachtschwärmer, wollen noch in die Wipperfürther Diskothek "Kesselhaus". Aber auch die "Alte Drahtzieherei" in der Nachbarstadt und die Hückeswagener Kneipen, in denen ins neue Jahr hineingefeiert wird, sind ständige Anlaufpunkte für die hiesigen Taxichauffeure.

Auch wenn an Silvester / Neujahr mit Sicherheit ein gutes Geschäft zu machen ist, ist Rainer Dickoph das Altstadtfest im September lieber. "Dann geht's um 18 Uhr los, und kontinuierlich werden Fahrten gebucht", erzählt er. An Silvester geht's bis Mitternacht dagegen nur kleckerweise, und dann kommen alle - mehr oder weniger - auf einmal.

Quelle: RP