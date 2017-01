Traditionsberufe Feintäschner: Vom Ziegengeschirr zum Arztkoffer

Helmut Mehlich liebt Leder. Als gelernter Feintäschnermeister weiß er damit umzugehen. Auch heute noch stellt der 81-Jährige, der seit mehr als 60 Jahren in Hückeswagen lebt, Einzelstücke her. Von Wolfgang Weitzdörfer

Helmut Mehlich lacht und streichelt über eine lederne Tasche. Er hat sie selbst gemacht, für seinen Enkel ist sie gedacht. "Ich bin ja schon lange im Ruhestand, aber hin und wieder mache ich noch das eine oder andere Stück", sagt er und schmunzelt. Der 81-Jährige ist in Halle an der Saale geboren, lebt aber schon mehr als 60 Jahre an der Marktstraße in Hückeswagen - und kennt sich wie kaum ein zweiter mit dem robusten Naturstoff aus. Mehlich ist Feintäschnermeister. Den Traditionsberuf hat er noch in seiner alten Heimat angefangen zu lernen, abgeschlossen hat er die Ausbildung in Remscheid, wohin er mit den Eltern in den 1950er-Jahren gezogen ist.

Dort hat er 1959 auch seinen Meistertitel erworben. "Gearbeitet habe ich dann bei der Firma Gräfinghoff, dort haben wir Koffer gebaut, vor allem für Werkzeug", erinnert sich Mehlich. Und Reparaturen durchgeführt. Für Mehlich das A und O seines Berufs. "Wer nichts reparieren kann, kann auch nichts Neues herstellen", sagt er. Das ist sein Credo.

Bis ihn eine Krankheit zum Aufhören zwingt, arbeitet Mehlich in Remscheid - als Betriebsleiter, Meister und Ausbilder; als Frührentner hilft er dann im Lebensmittelladen seiner Frau Ingrid mit, einer gebürtigen Hückeswagenerin, die er 1964 geheiratet hat. Als die ersten Discountermärkte in die Schloss-Stadt kommen, ist es damit auch vorbei. "Beim großen Geschäftesterben mussten viele kleine Läden schließen", erinnert sich der 81-Jährige. Danach macht Mehlich seine zweite Täschner-Karriere: "Ich habe mich selbstständig gemacht, war als freiberuflicher Täschner beinahe jedes Wochenende auf den Märkten in der Umgebung präsent", sagt Mehlich. Dort verkauft er vor allem Rucksäcke, für die er auch in der Region bekannt ist.

Angefangen hat die Leidenschaft für den Umgang mit dem Leder schon sehr früh. "Mein erstes Werkstück war das Geschirr für eine Ziege bei uns daheim, mein Vater hatte Ziegen", erinnert er sich. Das Geschirr hat er dem Tier angelegt und hat sich von ihm im Bollerwagen herumfahren lassen. "Da war ich ziemlich stolz", sagt er - und seine Augen leuchten. Wenn Mehlich von seinem Beruf erzählt, wenn man ihn dabei noch in seiner vollgestellten Werkstatt dabei beobachtet, wie routiniert und liebevoll zugleich er mit einem Werkstück umgeht, kann man seine Begeisterung nachvollziehen. "Der Beruf ist so vielfältig, man kann so kreativ sein - von der Fototasche bis zum Arztkoffer, vom Gürtel über den Riemen bis zur Geldbörse haben wir alles gemacht." Zudem seien verschiedene Fertigkeiten gefragt. "Man muss nähen können, mit der Maschine und mit der Hand, die Materialkunde ist wichtig, und auch für die Gestaltung braucht man viele gute Ideen", sagt Mehlich. Leider seien die Verdienstmöglichkeiten recht bescheiden, so dass der Beruf für viele junge Menschen heute eher unattraktiv sei, sagt er.

Heute arbeitet er nicht mehr viel, übernimmt nur noch Freundschaftsdienste für Freunde und die Familie. "Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Was kaputt ist, wird doch heute nicht mehr repariert, sondern lieber weggeworfen", sagt Mehlich nachdenklich. Umso schöner ist es dann für ihn, wenn er einer Bekannten helfen kann. "Sie hatte sich im Internet eine Straußenledertasche gekauft, beim Riemen ist der Druckknopf abgegangen. Den konnte ich aber ersetzen", sagt er und lächelt wieder zufrieden.

Quelle: RP