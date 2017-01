Hückeswagen: Waldkinder auch bei Eiseskälte draußen

Die Kinder des Waldkindergartens trotzen den aktuellen Minustemperaturen und nutzen den Schnee für ausgiebige Schlittenfahrten und lustige Schneeballschlachten. Die richtige Kleidung ist hier allerdings Voraussetzung. Von Heike Karsten

Es ist 10 Uhr, das Außenthermometer zeigt 13 Grad an. Minus 13 Grad wohlgemerkt! Kein Grund für die Kinder des Waldkindergartens, sich im Bauwagen oberhalb des Johannesstifts zu verkriechen. "Temperaturmäßig haben wir heute einen Tiefpunkt erreicht", sagt Sandra Heider, Leiterin der Gruppe. Eine dicke graue Nebelwand hat den strahlend blauen Himmel und den Sonnenschein der vergangenen Woche abgelöst. Um die Kinder dennoch bei Laune zu halten, haben die Erzieher im Garten ein Feuer angezündet. Begeistert halten die Kinder lange Stöcke in die Glut. "Später werden wir noch Kakao über dem Feuer heiß machen", berichtet Erzieher Simeon Röskens.

Kälte, Schnee und Eis halten die Waldkinder nicht davon ab, im Freien zu spielen und dabei ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Vincent, Nicklas und Levi buddeln mit Schaufeln und Spielzeug-Bagger ein tiefes Loch in die weiße Schicht. "Wir bauen ein Haus, ein Schneehaus", erklärt Nicklas. In der vergangenen Woche wurde schon einmal mit dem Bau eines Iglus begonnen. "Aber dann kam das Abrisskommando. Im Abreißen sind die Kinder gut", sagt Sandra Heider lachend. Immer neue Ideen hat auch Vorschulkind Mark (5), der unter den Bäumen nach Stöcken für die Bude aus Ästen sucht. "Es sind halt richtige Waldkinder, die sich alles, was sie zum Spielen brauchen, selbst in der Natur suchen", erläutert die Gruppenleiterin.

Das sonnige Winterwetter der vorigen Woche haben die Kinder ausgiebig genutzt. Der benachbarte Bauer hatte das Schlittenfahren auf seiner Wiese erlaubt. Das sei besonders für Flüchtlingskind Hokar, der aus der Nähe der syrischen Stadt Aleppo kommt, ein ganz besonderes Erlebnis gewesen. "Er war richtig glücklich", sagt Sandra Heider. An einem sonnigen Morgen hatten die Waldkinder sogar auf der Wiese, im von der Sonne glitzernden Pulverschnee, gemeinsam gefrühstückt. Dazu wurde ein runder Platz mit der Schneeschaufel angelegt und mehrere Iso-Sitzkissen aufeinandergestapelt. "Das war richtig idyllisch", erinnert sich die Gruppenleiterin gerne an diesen Morgen zurück.

Die richtige Kleidung sei für den Aufenthalt im Freien natürlich Voraussetzung. Das bedeutet gleichzeitig mehr Zeitaufwand und ist eine logistische Herausforderung für die Betreuer. "Jetzt im Winter frühstücken wir erst gemütlich im Bauwagen und schicken dann alle Kinder auf die Toilette, bevor wir raus gehen", berichtet sie. Denn wenn auf der Schlittenwiese das erste Kind schon nach einer halben Stunde zur Toilette muss, sei das ein "Riesen-Akt". "Dafür haben wir im Sommer weniger Arbeit, dann gleicht sich das wieder aus", fügt Sandra Heider lachend hinzu.

Überheizt ist der Bauwagen nicht. "Wir lassen nachts die Heizung auf Stufe 1, damit es morgens nicht ganz eisig kalt ist. Aber heute Nacht ist die Gasflasche leer geworden. Gerade am kältesten Tag", berichtet Sandra Heider. Öfter krank als andere Kindergartenkinder sind die Waldkinder nicht. Im Gegenteil: "Da wir uns meistens im Freien aufhalten, kommen sie viel seltener mit Viren in Kontakt als in geschlossenen Räumen", sagt die Gruppenleiterin.

Wichtig wäre es bei der Kälte, dass die Kinder gut ausgerüstet sind und in Bewegung bleiben. Außerdem werden sie dazu angeleitet, auf sich und ihren Körper zu achten und bewusst wahrzunehmen, wenn die Füße oder Hände kalt werden. Ein bisschen Durchbeißen gehört bei den Minusgraden dazu. "Es wird aber niemand gezwungen, draußen zu bleiben", sagt die Erzieherin.

