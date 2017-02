Hückeswagen: Wandbild zum Wipperfürther Jubiläum

Wipperfürth feiert in 2017 die Verleihung der Stadtrechte vor 800 Jahren. Hückeswagen schenkt der Nachbarstadt ein Wandbild, das demnächst die Mauer des Bauhofs am Radweg schmücken soll. Den Entwurf überreichte Bürgermeister Persien jetzt seinem Wipperfürther Kollegen. Von Wolfgang Weitzdörfer

Einst waren sich die Schloss- und die Hansestadt spinnefeind - so wie das auch Köln und Düsseldorf oder Dortmund und Schalke sind. Doch mit der Zeit ist aus dem ungeliebten ein liebenswerter Nachbar geworden, was sich nicht zuletzt in der gemeinsamen kommunalen Zusammenarbeit im Projekt "Shared Services" widerspiegelt. Nun wird Wipperfürth - die älteste Stadt im Bergischen Land - 800 Jahre alt, da will Hückeswagen ihr etwas ganz Besonderes schenken.

Bei der großen Auftaktveranstaltung zur 800-Jahr-Feier Mitte Januar in der Alten Drahtzieherei hatte Dietmar Persian seinem Wipperfürther Amtskollegen Michael von Rekowski ein symbolisches Schild überreicht, gestaltet von der Hückeswagener Designerin Nicole Elsenbach. Darauf zu sehen war der Entwurf einer Wandmalerei, die schon bald auf der Wand des gemeinsamen Bauhofs am Radweg in voller Größe die Verbundenheit der beiden Städte für jedermann sichtbar machen soll. "Es sollte nicht einfach irgendwas sein, dass Ihr in Euer Rathaus hängen könnt", sagte Persian jetzt im Wipperfürther Rathaus bei der offiziellen Vorstellung des Hückeswagener "Geburtstagsgeschenks".

"Die Wand wird noch vor dem 1. Juli fertig sein, also noch vor der großen Feierwoche in der Nachbarstadt", betonte Persian bei der Überreichung des Entwurfs, der nun im Rathaus der Nachbarstadt hängt.

Der war einer von vier, die Nicole Elsenbach Persian nach etwa einem Monat der intensiven Beschäftigung mit dem Thema vorgelegt hatte. Die Entscheidung sei dann schnell gefallen, berichtete der Bürgermeister: "Es war sofort klar, welches Design wir wollten." Auch Monika Winter, Geschäftsführerin des Stadtmarketings, habe direkt gesagt: "Das ist es!" Die Designerin selbst war sich schon vorher mehr oder weniger sicher: "Ich habe die Entwürfe in meinem privaten Umfeld gezeigt, da war die einhellige Meinung schon recht eindeutig." Sie sei sehr froh, bei der Gestaltung so große Freiheiten gehabt zu haben.

Auf dem Bild sind die beiden Löwen der Stadtwappen von Hückeswagen und Wipperfürth zu sehen, die sich die Pranken schütteln. Beiden in den Mund gelegt hat Elsenbach eine Strophe aus dem Lied "Stammbaum", das beide Bürgermeister gemeinsam bei der Prunksitzung der Narrenzunft Neye im Jahr 2014 in der Mehrzweckhalle gesungen hatten. Die war damals von einem Hückeswagener Dreigestirn regiert worden. Wegen des Umbaus der Wipperfürther Voss-Arena sei man in die Schloss-Stadt ausgewichen und habe auf diese Weise die Sitzung eröffnet, blickte von Rekowski zurück. "Das war damals schön, und das ist es heute auch - als Erinnerung auf dem Jubiläums-Geschenk", sagte Persian.

Wie nun das Bild an die Rückwand des Bauhof-Geländes kommen wird, soll in den nächsten Wochen entschieden werden. "Die Wand besteht ja aus groben Steinen, es fehlt eine Schicht Putz. Und auch wie das Werk aufgetragen werden soll, ist noch nicht klar", sagte Persian, der die Bedeutung des Präsentionsorts betonte: "Es ist ja unser gemeinsamer Bauhof - und auch der Radweg wird von beiden Städten gemeinsam genutzt und verbindet sie. Hinter der Ortswahl steckt auf jeden Fall ein Symbolcharakter."

